Švédsko chce dodať delostrelecké systémy Archer na Ukrajinu čo najskôr

Zároveň však upozornil, že Švédsko, ako krajina snažiaca sa o vstup do Severoatlantickej aliancie, musí myslieť aj na vlastnú obranu. Správa je prevzatá z agentúry AP.

Kristersson verí, že delostrelecké systémy Archer, 51 bojových vozidiel pechoty (BVP) a protitankové strely, ktoré Štokholm prisľúbil Kyjevu, spoločne „významne prispejú k bojovej sile“ ukrajinskej armády.

Ukrajina v súčasnosti naďalej čelí útokom ruských inváznych síl na východe krajiny. Pri obrane vlastných území a následnej protiofenzíve sa spolieha na pokračujúcu vojenskú pomoc Západu.

Kristersson z bezpečnostných dôvodov odmietol povedať, kedy presne systémy Archer dorazia na Ukrajinu. V tejto súvislosti hovoril tiež o potrebe výcviku ukrajinských vojakov na obsluhu týchto zbraní, ktorý podľa jeho slov začne čoskoro.

Zelenskyj označil Archer za jeden z najlepších delostreleckých systémov a predpokladá, že tieto systémy ovplyvnia dianie na bojisku. „Čím je teraz Ukrajina silnejšia, tým skôr skončí ruská agresia,“ povedal.

Švédsky premiér hovoril aj o stíhačkách, o ktoré Kyjev svojich spojencov žiada čoraz dôraznejšie. Takúto podporu nevylúčil, no naznačil, že Švédsko by k takému kroku nepristúpilo samo bez dohody viacerých štátov, ako to bolo nedávno pri moderných tankoch.

Kristersson na margo plánovania ďalšej vojenskej pomoci pre Ukrajinu povedal, že Švédsko, ktoré sa snaží vstúpiť do Severoatlantickej aliancie, musí myslieť aj na vlastnú obranu. „Máme veľmi zjavné dôvody, aby sme si teraz dávali veľký pozor na vlastnú obranu,“ vysvetlil.

Dodal, že Švédsko urobí všetko, čo je v jeho silách, aby podporilo Ukrajinu, avšak tak, aby neriskovalo vlastnú obranyschopnosť, ktorá je kľúčová pre krajinu uchádzajúcu sa o členstvo v NATO.