Bezpečnosť v strediskách by mohla zlepšiť lyžiarska polícia

Tá však má podľa spoločnosti Tatry Mountain Resorts (TMR) obmedzené právomoci. Hovorca prevádzkovateľa Marián Galajda v tejto súvislosti uviedol, že pomôcť zlepšiť bezpečnosť v strediskách by mohlo napríklad zriadenie tzv. lyžiarskej polície.

„Pracovníci skipatroly kontrolujú bezpečnosť na zjazdovkách, zjazdnosť tratí, pomáhajú s orientáciou, organizujú rady v nástupných staniciach a riešia každodenné problémy, ktoré sa v stredisku vyskytnú,“ vymenoval Galajda. Kontrolu podľa neho plnia aj pracovníci, ktorí sa starajú o zasnežovanie a údržbu tratí, sú neustále v teréne a majú prehľad o dianí na zjazdovkách.

Skipatrola sa najčastejšie stretáva s lyžiarmi, ktorí jazdia príliš rýchlo a nemajú pritom svoju jazdu pod kontrolou. Častým je podľa prevádzkovateľa aj nerešpektovanie značenia na zjazdových tratiach, ako aj prevádzkového poriadku strediska. „Títo lyžiari vstupujú na uzavreté zjazdovky, veľmi často ide o skialpinistov, riskujú život pri zrážke so snežným pásovým vozidlom alebo lanom jeho navijaka,“ dodal Galajda.

Návštevníkov najprv na porušenie kódexu alebo prevádzkového poriadku strediska upozornia. V prípade, že lyžiar či snoubordista opakovane vážne porušuje pravidlá a napríklad svojou rýchlou jazdou ohrozuje svoje okolie, môžu mu zablokovať skipas. „V tomto roku sme rovnako zasiahli aj v prípade, keď klient svojou agresívnou a príliš rýchlou jazdou spôsobil kolíziu a zranenie druhej osobe,“ zdôraznil Galajda.

Skipatrola má len obmedzené právomoci, je preto podľa prevádzkovateľa priestor na vyššiu súčinnosť napríklad so štátnou políciou. Hovorca dodal, že prítomnosť „lyžiarskej polície“, ktorá funguje v okolitých krajinách, by zvýšila vymožiteľnosť dodržiavania pravidiel správania sa na zjazdovkách, ako ich definuje zákon o Horskej záchrannej službe. „V konečnom dôsledku by to prispelo k väčšej bezpečnosti na zjazdovkách,“ upozornil Galajda.

Skonštatoval, že každý lyžiar by mal ovládať základné pravidlá pohybu na zjazdovkách zosumarizované v Bielom kódexe. Ten je uverejnený na webovom sídle stredísk aj priamo v areáli. Nadväzuje naň aj prevádzkový poriadok, ktorý špecifikuje napríklad aj pohyb skialpinistov. Lyžiar by sa mal chrániť prilbou, deťom sa odporúča aj chránič chrbtice.

Záchranári v uplynulých týždňoch zaznamenali vysoký nárast úrazov na lyžiarskych svahoch, často išlo o zrážku lyžiarov. Došlo k nej aj 10. februára v stredisku Veľká Rača Oščadnica. Nehodu neprežil osemročný chlapec. Prípadom sa zaoberá polícia.