Polícia vyšetruje viaceré krádeže v Prešovskom kraji

Jedna z nich sa stala v Nižnom Hrušove v okrese Vranov nad Topľou, ďalšia v Hanušovciach nad Topľou a tretia v obci Lomnica v okrese Kežmarok. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.

Ku krádeži propán-butánových fliaš došlo v obci Nižný Hrušov v pondelok (13. 2.) podvečer, keď páchateľ odstránil zámok na oplotení priestoru, ktorý slúži na uskladnenie fliaš. Vzal dve desaťkilogramové fľaše. Krádežou bola spôsobená celková škoda vo výške viac ako 250 eur.

V období od 10. do 14. februára sa páchateľ dostal do záhradného domčeka v Hanušovciach nad Topľou tak, že na ňom vypáčil dosky. „Vzal, čo našiel, a to hliníkové disky s pneumatikami, skladací hliníkový rebrík, kanister naplnený benzínom, ako aj motorovú pílu. Majiteľ škodu krádežou i poškodením záhradného domčeka vyčíslil na 1350 eur,“ povedala Ligdayová s tým, že polícia v prípade začala trestné stíhanie pre trestný čin krádeže spáchaný v súbehu s trestným činom porušovania domovej slobody.

Zlodej v obci Lomnica v okrese Kežmarok sa zameral predovšetkým na mäso, zeleninu a ovocie. „V pondelok popoludní navštívil jeden z rodinných domov v obci, ktorý nebol uzamknutý. Z mraziaceho boxu ukradol kuracie mäso, morčacie mäso, hovädzie i bravčové mäso a slaninu. Vzal aj mrazenú zeleninu a ovocie. Pri odchode z domu ešte z vešiakovej steny vzal nákupné tašky a z chladničky pivo,“ doplnila Ligdayová.

Polícia vedie v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu porušovania domovej slobody.