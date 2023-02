Fínsky minister: Švédsko a Fínsko by mali do NATO vstúpiť spoločne

Pre všetky krajiny Severoatlantickej aliancie by bolo výhodnejšie, keby do nej Fínsko a Švédsko vstúpili spoločne. Na stretnutí v Bruseli to v stredu vyhlásil fínsky minister obrany Mikko Savola. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.

„Pre Fínsko, Švédsko aj celé NATO by bolo lepšie, keby obe krajiny získali členstvo čo najskôr," uviedol Savola. Dodal, že by to bolo výhodnejšie najmä v súvislosti s plánovaním, keďže fínski a švédski predstavitelia už teraz úzko spolupracujú. Obe severské krajiny požiadali o vstup do NATO v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu. Ich žiadosti o členstvo už ratifikovali všetky členské krajiny NATO s výnimkou Maďarska a Turecka. Za najväčšiu prekážku je v tomto smere považovaná práve Ankara. Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan dokonca naznačil, že jeho krajina by mohla ratifikovať žiadosť Fínska, nie však Švédska. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg však v utorok naznačil, že hlavnou otázkou nie je to, či budú žiadosti Švédska a Fínska ratifikované spoločne. „Hlavné je, aby boli obe tieto krajiny potvrdené ako riadni členovia (Aliancie) čo najskôr," povedal. „Som presvedčený, že obe sa stanú riadnymi členmi a tvrdo pracujem na tom, aby sa tak stalo čo najskôr," dodal.