Od stredy vyplácajú úrady práce zvýšené dávky

Ministerstvo dopravy by malo poskytovať dotácie na obnovu historických vozidiel

DNES - 11:56 Ekonomické

Na obnovu historických koľajových vozidiel by malo Ministerstvo dopravy SR poskytovať dotácie. Navrhuje to skupina poslancov Národnej rady SR v zákone, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania.