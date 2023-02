Neviete, kedy cvičiť? Toto je najlepší čas na spaľovanie tukov

Vedci z Karolinska Institutet vo Švédsku a University of Copenhagen v Dánsku zistili, že rýchlosť spaľovania tukov sa dá ovplyvniť aj tým, kedy cvičíte.

Vo výskume, ktorý publikovali v časopise PNAS, odhalili, že myši, ktoré cvičili vo svojej začiatočnej aktívnej fáze naštartovali svoj metabolizmus viac ako myši, ktoré cvičili neskôr. A to bez ohľadu na to, čo jedli. Začiatočná aktívna fáza myší je pre ľudí to isté ak neskoré ráno, informuje portál The Sun.

Podľa výsledkov by malo byť cvičenie v neskorých ranných hodinách efektívnejšie ako neskoro večer. Predovšetkým čo sa týka zrýchlenia metabolizmu a spaľovania tukov.

„Zdá sa, že správne načasovanie je dôležité pre energetickú rovnováhu tela a pre zlepšenie zdravotných výhod cvičenia,” povedala profesorka Juleen R. Zierath z Katedry molekulárnej medicíny a chirurgie a Katedry fyziológie a farmakológie Karolinska Institutet

Treba však brať ohľad na to, že štúdia bola vykonaná na myšiach. Odborníci uvádzajú, že hoci ľudia a myši zdieľajú mnohé črty, existujú aj ďalšie dôležité rozdiely. To zahŕňa aj skutočnosť, že myši sú nočné tvory. Preto je na vyvodenie spoľahlivých záverov dôležité uskutočniť viac štúdií.

Kým táto štúdia poukázala na to, že cvičiť neskoro ráno je dobré na odbúravanie tukov, predtým vedci tvrdili, že cvičenie večer je produktívnejšie „Je dobre známe, že takmer každý aspekt našej fyziológie a metabolizmu je diktovaný cirkadiánnymi hodinami," povedal hlavný autor jednej zo štúdií Gad Asher z oddelenia biomolekulárnych vied na Weizmann Institute of Science. To platí pre všetky organizmy citlivé na svetlo.

Čas na cvičenie sa líši podľa pohlavia

Optimálne časy cvičenia sa tiež môžu líšiť od pohlavia k pohlaviu, zistili vedci z New Yorku. Pod vedením profesora Paula J Arciera na Skidmore College výskumníci prijali do štúdie 30 žien a 26 mužov. Tí počas 12 týždňového tréningu dodržiavali presný stravovací plán a využívali rôzne formy cvičenia. A to vždy štyri dni v týždni.

Muži a ženy trénovali buď ráno medzi 6.30 a 8.30, alebo večer medzi 18.00 a 20.00. Ak cvičili ráno, tak predtým neraňajkovali a mali štyri jedlá denne. Aj večerný účastníci mali štyri jedlá denne, no jedno muselo byť po cvičení.

Na základe toho dokázal profesor Arciero určiť najlepšie časy na cvičenie, a to podľa fitness cieľov účastníkov. Podľa toho ženy, ktoré chcú schudnúť v oblasti brucha a bokov, by mali cvičiť ráno.