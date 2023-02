Polícia varuje pred podvodmi: Za žiadnych okolností neposkytujte tieto údaje

Upozorňuje na to polícia Bratislavského kraja na sociálnej sieti s niekoľkými prípadmi krádeže cez internet a telefón. Cieľom niektorých volaní a internetovej komunikácie je podľa policajtov iba získať a vylákať od ľudí peniaze.

„Buďte obozretní, nedôverujte neznámym osobám, ktoré vás telefonicky alebo elektronickou formou kontaktujú, požadujú vaše údaje k bankovým službám či vás tlačia do úkonov, ktoré nie sú podľa vás v poriadku,“ uviedli policajti. Dodali, aby sa ľudia poradili, pýtali sa známych, pracovníkov v bankách alebo na iných úradoch a miestach, ak si nie sú istí. Pri podozrivých volaniach by mali ľudia okamžite prerušiť hovor.

Jedným prípadom, ktorý polícia aktuálne rieši, je okradnutie ženy cez aplikáciu na predaj rôzneho oblečenia a iných tovarov. Záujemkyňa o kúpu zaslala predávajúcej cez e-mail link, na ktorý sa mala prihlásiť s tým, aby vyplnila podľa pokynov údaje zo svojej platobnej karty. Mala to byť forma platby, kam mali byť zaslané peniaze za tovar. Údaje vyplnila a potvrdila aj registráciu do aplikácie na mobilné platby. Neznámy páchateľ jej tak podľa policajtov odcudzil z účtu 1400 eur v siedmich výberoch.

Bratislavská polícia rieši aj prípad podvodníka, ktorý sa vydával za pracovníka banky. Zavolal žene, ktorej tvrdil, že v banke, kde má vedený účet, evidujú žiadosť o spotrebný úver. „Navrhol jej, aby nedošlo k zneužitiu jej financií na účte, vybrať v hotovosti všetky peniaze a vložiť ich na zrkadlový účet, ktorý jej medzitým vytvorí,“ opísali policajti. Žena najprv do jedného bankomatu vložila 5000 eur, a potom do ďalšieho 4000 eur. V pobočke svojej banky si však následne overila, či evidujú žiadosť o spotrebný úver na jej meno. Pracovník v banke ju uistil, že nie, a tak v ďalšom vkladaní peňazí podľa polície nepokračovala.

Policajti piateho bratislavského okresu sa zaoberajú podvodným e-mailom, v ktorom sa uvádzalo, že polícia prijala zlepšené metódy na prevenciu trestných činov ohrozujúcich kybernetický priestor. „Malo ísť prevažne o detskú pornografiu, a ak dôjde k spáchaniu takéhoto trestného činu, páchateľ nemá popierať takéto konania, pretože IT experti hneď informujú nadriadené orgány a tie začnú s vyšetrovaním,“ opísali. Oznamovateľ podvodu mal preto zaplatiť 25.000 eur, aby bol jeho prípad políciou uzavretý.

Ak by nespolupracoval, podnikli by právne kroky na jeho odsúdenie a hrozila by mu pokuta vo výške 62.000 eur a pobyt za mrežami od troch do šiestich rokov. Oznamovateľ odpovedal na e-mail s tým, že pristúpi na sumu 25.000 eur. „Na jeho e-mail mu bol zaslaný IBAN údaj a informácia, že pri platení má zadať do poznámky, že ide o rodinnú pomoc. Oznamovateľ celý priebeh oznámil polícií, čím predišiel nenávratnej 'investície' do podvodníkov,“ ozrejmili policajti.