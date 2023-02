Debaty o zmene rozpočtových pravidiel EÚ dávajú za pravdu Slovensku

Ďalšími bodmi rokovaní boli implementácia mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti (RRF) v rámci plánu obnovy a príprava zasadnutia ministrov financií a guvernérov centrálnych bánk G20.

Jančík za najdôležitejšie považuje debaty o rekonštrukcii rozpočtových pravidiel EÚ. „Potvrdilo sa to, že my sme sa už koncom roku 2021 vybrali správnou cestou, lebo tie pravidlá, ktoré teraz navrhuje Európska komisia, sme my už v decembri 2021 prijali v takzvaných výdavkových limitoch. Okrem iného sme zaviedli aj strednodobý rozpočtový rámec, čiže aby rozpočet bol záväzný nielen na jeden rok, ale na štyri roky,“ vysvetlil. O tomto návrhu eurokomisie sa bude diskutovať aj v marci na ďalšom zasadnutí Ecofinu.

Jančík dodal, že v Bruseli tlmočil veľkú podporu všetkým snahám, ktoré hovoria o tom, že treba sprísniť sankcie EÚ voči Rusku a zvýšiť pomoc Ukrajine. „V tomto vyjadrujem politický súhlas so zaradením Ruska na čierny zoznam daňových rajov. Rusko prestalo spolupracovať a nedodávalo potrebné informácie. A samozrejme aj z toho dôvodu, že je agresorom na Ukrajine, tak sme pristúpili k tomuto rozhodnutiu,“ uviedol.

V podobnom duchu sa o zaradení Ruska na zoznam nespolupracujúcich daňových jurisdikcií vyslovil aj český minister financií Zbyněk Stanjura. „Správam z Ruska sa nedá vôbec veriť. My nie sme schopní ani nezávisle overiť, či tie informácie, ktoré oni publikujú o inflácii či ekonomickom raste, o platobnom styku a podobne, že sú vierohodné a relevantné,“ uviedol Stanjura a potvrdil, že toto rozhodnutie EÚ má bezprostrednú súvislosť s ruskou vojnou na Ukrajine.

Stančík spresnil, že rovnako v marci sa budú ministri financií viac zaoberať aj opatreniami eurokomisie voči americkému zákonu o ochrane investícií. Podľa jeho slov pozícia Slovenska voči pripravovaným návrhom o dočasnom uvoľnení pravidiel štátnej pomoci je zatiaľ „opatrná“.

„Budeme presadzovať také opatrenia, ktoré nepovedú k zatváraniu podnikov u nás z dôvodu, že v Spojených štátoch sa prijala triáda zákonov na zníženie inflácie. Tá je svojská tým, že tlačením peňazí do ekonomiky chcú znižovať infláciu. Takéto opatrenie môžu priniesť skôr opačný efekt,“ opísal situáciu.

Dodal, že Slovensko podporí také pravidlá, ktoré nebudú poškodzovať trh na Slovensku a nepovedú k zbytočnej súťaživosti medzi členmi EÚ a medzi EÚ a USA.