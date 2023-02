Takto si poslal väznený Navaľnyj s manželkou valentínku

Stoltenberg: Dôležitejšie je, aby Švédsko a Fínsko vstúpili do NATO čo najskôr

DNES - 13:31 Zahraničné

Dôležitejšie než to, aby Švédsko a Fínsko do vstúpili Severoatlantickej aliancie spoločne je to, aby sa tak stalo čo možno najrýchlejšie.