Táto huba dokáže zlepšiť pamäť a rast mozgových buniek

Liečivá sila húb je dobre známa najmä v tradičnej medicíne, no už aj moderná veda potvrdzuje niektoré takmer zázračné účinky húb. Podľa štúdie publikovanej v odbornom časopise Journal of Neurochemistry určitý druh jedlých húb môže pomôcť zlepšiť pamäť.

Výskumníci z Queenslandskej univerzity objavili istú zlúčeninu v hube zvanej koralovec ježovitý (Hericium erinaceus), ktorá môže zvýšiť rast mozgových buniek a zlepšiť pamäť. Profesor Frederic Meunier z Queensland Brain Institute identifikoval účinné zlúčeniny tejto huby počas predklinických testov.

Zázračný koralovec ježovitý

Na snímke koralovec ježovitý, Foto: IgorCheri/Shutterstock.com

Podľa Meuniera sa výťažky z koralovca ježovitého používajú v tradičnej ázijskej medicíne už stáročia. Výskumníci chceli pomocou vedeckých metód určiť ich potenciálny účinok na mozgové bunky.

Na základe predklinického výskumu mali koralovce ježovité významný vplyv na rast mozgových buniek a zlepšenie pamäte. Neurotrofické účinky izolovaných zlúčenín z Hericium erinaceus na mozgové bunky prekvapivo odhalili, že účinné zlúčeniny podporujú projekcie neurónov, predlžujú a prepájajú neuróny.

Pomocou superrozlišovacej mikroskopie tím výskumníkov zistil, že extrakt z huby a jej aktívne zložky výrazne zväčšujú veľkosť rastových kužeľov, ktoré sú nevyhnutné na to, aby mozgové bunky vnímali svoje okolie a vytvárali nové spojenia s inými neurónmi.

Liečba Alzheimerovej choroby

Ramon Martinez-Marmol z Queenslandskej univerzity uviedol, že tento objav by sa mohol využiť na liečbu a prevenciu neurodegeneratívnych kognitívnych porúch, ako je Alzheimerova choroba.

Martinez-Marmol vysvetlil, že ich cieľom bolo identifikovať bioaktívne zlúčeniny z prírodných zdrojov, ktoré by sa mohli dostať do mozgu a regulovať rast neurónov, čo by viedlo k zlepšeniu pamäte.

Doktor Dae Hee Lee, ktorý spolupracoval na výskume, dodal, že koralovec ježovitý sa v tradičnej čínskej medicíne využíva na liečbu ochorení a udržiavanie zdravia už od staroveku.

Tento zásadný výskum objasňuje molekulárny mechanizmus zlúčenín koralovca ježovitého a ich účinky na funkciu mozgu, konkrétne na pamäť.