Video: Tlmočníčka do posunkovej reči zatienila Rihannu. Pre toto ju všetci sledovali

Finálový zápas NFL ligy amerického futbalu Super Bowl patrí medzi najsledovanejšie športové udalosti roka a každoročne počas prestávky vystupujú aj najúspešnejší hudobní interpreti sveta. Vystúpenie speváčky Rihanny bolo predmetom debát na sociálnych sieťach z rôznych dôvodov, v neposlednom rade aj preto, že bolo prekladané do posunkovej reči. Podľa viacerých diskutujúcich speváčku zatienila práve tlmočníčka do posunkovej reči.

Speváčka Rihanna na štadióne State Farm Stadium v arizonskom Glendale zaspievala niekoľko svojich najväčších hitov. Zároveň prezradila, že čaká druhé dieťa a na pódiu odhalila svoje bruško. Pozornosť si však získala nepočujúca tlmočníčka Justina Miles.

Mnohí na sociálnych sieťach zdieľali videozáznam z jej tlmočenia. Keď Miles interpretovala texty Rihanniných hitov, vyzerala pritom ako popová hviezda, ktorá spojila tlmočenie s tancom. Niektorí si dokonca myslia, že to tlmočenia dala viac energie ako samotná Rihanna do spievania.

The ASL Interpreter for the Super Bowl went in harder than Rihanna! #SuperBowl2023 #SuperBowlHalftimeShow #Rhianna pic.twitter.com/ahAnpEQZvr

Rodáčka z Philadelphie, ktorá je študentkou ošetrovateľstva na HBCU Bowie State University, sa v nedeľu zapísala do histórie ako prvá nepočujúca žena, ktorá vystúpila na Super Bowl Halftime Show. Miles pre televíziu CNBC uviedla: "Vážim si príležitosť umožniť všetkým nepočujúcim ľuďom, aby si mohli vychutnať tieto piesne a aby neprišli o plnohodnotný zážitok zo Super Bowlu."

I really wish this ASL interpreter got some national airtime during Rihanna's Halftime performance... SHE IS GETTING HER LIFE, LITERALLY ATE AND LEFT ZERO CRUMBS!!!!! What is her NAME?! #SuperBowl pic.twitter.com/ECzvhHGpWn