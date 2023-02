Podľa Za ľudí hrozí Slovensku grécka cesta

DNES - 11:44

Bratislava Správy » Ekonomické

Poslanecké návrhy zmien zákonov predložené v súčasnosti do Národnej rady (NR) SR sú hitparádou populizmu, katastrofálnym spôsobom zvyšujú deficit štátneho rozpočtu a takýto spôsob predkladania návrhov môže Slovensko priviesť do krachu. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová. Podľa strany tak Slovensku hrozí "grécka cesta".

„Ľuďom na Slovensku už nepomôže, ak budú dostávať ďalšie a ďalšie dávky, ale životnú úroveň im zabezpečia len lepšie platy a hlavne fungujúca ekonomika,“ povedala Remišová. „Preto vyzývame poslancov, aby neklamali ľudí, pretože táto hitparáda populizmu, ktorú začali teraz v parlamente, môže Slovensko len poškodiť,“ dodala. Hlavný ekonóm strany Tomáš Meravý upozornil, že v parlamente sa doslova roztrhlo vrece s návrhmi, ktoré ťahajú Slovensko do krachu. „Len na tejto parlamentnej schôdzi sú na programe návrhy navyšujúce deficit verejných financií o neuveriteľných 3,8 miliardy eur, čo je 9,8 % HDP,“ zdôraznil Meravý. Ide o číslo, ktoré Slovensko malo naposledy v rokoch 1996 za vlády Vladimíra Mečiara. Meravý tvrdí, že rozpočtové deficity dokázala vláda doteraz držať pod kontrolou na úrovni nižšej než bol európsky priemer, s výnimkou tohtoročného plánovaného deficitu. Ten je vyšší, ale jeho pozitívom podľa Meravého je, že kompenzáciami pomáha tlmiť vplyv rastu cien energií. Slovensko podľa ekonóma aj preto očakáva tento rok makroekonomický rast na úrovni 1,8 % hrubého domáceho produktu (HDP), zatiaľ čo štáty ako Nemecko sú na pokraji hospodárskej recesie. Meravý dodal, že pandémiou vynútený pokles HDP bol na Slovensku v porovnaní s inými štátmi len mierny a inflácia je najnižšia spomedzi štátov Vyšehradskej štvorky. O to viac je podľa Meravého nezodpovedné, ak poslanci predkladajú opatrenia, ktoré sú trvalého charakteru, a teda zvyšujú štrukturálny deficit. „Takéto návrhy smerujú Slovensko na cestu, ktorou kedysi kráčalo Grécko pod taktovkou socialistických vlád. Cestu obrovského zadlžovania, populizmu, kupovania voličov, znižovania životnej úrovne a v konečnom dôsledku krachu štátu,“ uzavrel Meravý. Zdieľať tento článok na Facebooku