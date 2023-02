Blinken zvažuje stretnutie s čínskym diplomatom Wang Im

Kličko: Ruskí športovci musia odsúdiť vojnu, ak chcú ísť do Paríža

Ruskí športovci by mali verejne odsúdiť vojnu, aby im umožnili štartovať na OH 2024 v Paríži. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal starosta Kyjeva a niekdajší profesionálny boxer Vitalij Kličko.