Kličko: Ruskí športovci musia odsúdiť vojnu, ak chcú ísť do Paríža

DNES - 19:23

Kyjev Správy » Zahraničné

Ruskí športovci by mali verejne odsúdiť vojnu, aby im umožnili štartovať na OH 2024 v Paríži. V rozhovore pre agentúru AFP to povedal starosta Kyjeva a niekdajší profesionálny boxer Vitalij Kličko.

„Ruskí a bieloruskí športovci sa nemôžu zúčastniť na olympijských hrách v Paríži, ak nepovedia 'nie' vojne,“ vyhlásil Kličko. „Ak sa verejne vyjadria proti tejto vojne, môžu tam ísť. Majú však strach.“ Vo väčšine olympijských športov sa od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu uplatňuje plošný zákaz štartu ruských a bieloruských športovcov na medzinárodných súťažiach. Medzinárodný olympijský výbor (MOV) i jeho prezident Thomas Bach však nedávno deklarovali, že hľadajú cestu, ktorá by Rusom a Bielorusom umožnila súťažiť v Paríži pod neutrálnou vlajkou. „Veľmi rád by som pozval Thomasa Bacha do Kyjeva, na Ukrajinu, aby na vlastné oči videl zničené dediny, mestá a obete tejto vojny. On tomu nerozumie... alebo hrá s Ruskom nejaké hry,“ uviedol Vitalij Kličko. Zároveň opäť apeloval na ruských športovcov, aby „povedali svojej vláde, nech zastaví túto nezmyselnú vojnu“. Poľský minister športu Kamil Bortniczuk očakáva, že až 40 krajín vrátane Veľkej Británie a členských štátov Európskej únie bude protestovať proti tomu, aby ruskí a bieloruskí športovci mohli na budúci rok súťažiť v Paríži. Rozhodujúce slovo však bude mať MOV, pripomenula AFP. Zdieľať tento článok na Facebooku