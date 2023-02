Ukrajina obvinila Berlusconiho zo šírenia proruskej propagandy

V pondelok o tom informovala agentúra Reuters.

Trojnásobný taliansky expremiér a blízky priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina si myslí, že ak by Zelenskyj prestal útočiť na dve „autonómne republiky“ v Donbase, k vojne by nedošlo. „Takže správanie tohto pána hodnotím veľmi, veľmi negatívne,“ vyhlásil Berlusconi.

„Nikdy by som nehovoril so Zelenským, pretože sme svedkami ničenia jeho krajiny a vraždenia jej vojakov a civilistov,“ povedal novinárom 86-ročný Berlusconi.

Vláda v Kyjeve, ktorá sa už takmer rok bráni voči mohutnej ruskej vojenskej agresii, vyjadrenia bývalého talianskeho premiéra a mediálneho magnáta odsúdila.

„Berlusconiho absurdné obvinenia voči ukrajinskému prezidentovi sú len pokusom votrieť sa do Putinovej priazne a bozkávať mu ruky, ktoré sú až po lakte zakrvavené,“ napísal na Facebooku hovorca ukrajinského ministerstva zahraničných vecí Oleh Nikolenko.

Silvio Berlusconi by mal podľa Kyjeva pochopiť, že „šírením proruskej propagandy len podporuje Rusko v páchaní zločinov na Ukrajine“ a teda za svoje vyjadrenia nesie politickú a morálnu zodpovednosť.

Nikolenko okrem toho obvinil Berlusconiho, že sa snaží prejaviť lojalitu „ruskému diktátorovi“, ako označil Putina. V tejto súvislosti pripomenul aj Berlusconiho niekdajšie blízke vzťahy so zosnulým líbyjským vodcom Muammarom Kaddáfím.

Hovorca ukrajinského rezortu diplomacie však privítal vyhlásenie súčasnej talianskej premiérky Giorgie Meloniovej, ktorá vyjadrila Ukrajine „stabilnú a odhodlanú podporu“.

Agentúra Reuters pripomína, že Berlusconi, líder konzervatívnej strany Forza Italia (Vpred Taliansko), ktorá je súčasťou koaličnej vlády premiérky Meloniovej, sa do začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vlani vo februári často chválil svojím priateľstvom s Putinom. V septembri 2022 vyvolal pobúrenie, keď povedal, že Putin bol do vojny dotlačený a že chce len to, aby sa do vlády v Kyjeve dostali „slušní ľudia“.