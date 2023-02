Pavel sa stretol so Zemanom: Bolo to ústretové a vecné, tvrdí

Hovorili spolu o výsledku volieb, výkone prezidentskej funkcie či bezpečnostných opatreniach na Pražskom hrade. Pavel zároveň Zemana pozval na svoju inauguráciu 9. marca. Informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Zeman vraj komentoval výsledky volieb a zaujímal sa o to, ako ich vnímal zvolený prezident. Jeho protikandidát Andrej Babiš si svoj výsledok pokazil sám, povedal podľa Pavla Zeman, ktorý podľa vlastných vyjadrení vo voľbách hlasoval za Babiša.

Ďalšou témou bol spôsob výkonu prezidentskej funkcie. Zeman podľa Pavla vníma určitý rozpor medzi silným mandátom, ktorý prezidentovi dáva priama voľba, a právomocami, ktoré mu poskytujú „menší priestor“. Končiaci prezident videl podľa Pavla dilemu v tom, či byť len vykonávateľom toho, čo mu navrhne parlament a vláda, alebo byť aj hráčom s vlastným vkladom.

Hovorili spolu aj o Pavlových výhradách voči Kancelárii prezidenta republiky, ktoré zmienil v čase predvolebnej kampane aj po zvolení. Podľa Zemana boli jeho vyjadrenia predčasné a mal počkať do inaugurácie. Naopak, Pavel si myslí, že v prípade podozrení by ich mal riešiť ešte do inaugurácie. Hoci mali rôzne pohľady na viaceré veci, podľa Pavla im to nebránilo v konštruktívnej diskusii.

Zvolený český prezident potom pozval toho súčasného na svoju inauguráciu a Zeman jeho pozvanie prijal. Pavel Zemana zároveň požiadal, aby súčasná prezidentská kancelária poskytla informácie, ktoré od nej požaduje budúca šéfka KPR Jana Vohralíková. Zeman mu v tom vraj vyšiel v ústrety.

Prezidentov susedných krajín nakoniec Pavel na inauguráciu nepozve, i keď v rozhovore pre TASR necelý týždeň po zvolení avizoval, že o tom uvažuje. Jedným z dôvodov je to, že slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v danom termíne nemôže prísť, a keďže sa s prezidentmi uvidí krátko po inaugurácii, rozhodol sa od pozvania hláv susedných štátov upustiť.

V deň inaugurácie českého prezidenta bude Čaputová sprevádzať holandského kráľa Viliama-Alexandra, ktorý sa v tom čase bude nachádzať na Slovensku, spresňuje TASR.

V piatok a v sobotu (17. – 18. februára) sa Pavel zúčastní na bezpečnostnej konferencii v Mníchove, kde má dohodnuté schôdzky s prezidentmi Francúzska, Litvy a ďalších krajín. Do konca marca plánuje okrem návštevy Slovenska aj stretnutie s poľským a s nemeckým prezidentom.

Nový a odchádzajúci prezident ČR sa stretli vôbec prvýkrát po druhom kole prezidentských volieb (27. – 28. januára). Zemanovo druhé funkčné obdobie sa skončí 8. marca, Pavel sa úradu oficiálne ujme o deň neskôr.