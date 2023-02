Dĺžka prstov dokáže prezradiť riziko plešatosti. Títo ľudia sú v najväčšom ohrození!

Niektorí muži vo vyššom veku prichádzajú o vlasy skôr ako ich rovesníci. Vedci sa nazdávajú, že to môže súvisieť so zvýšenou tvorbou testosterónu, ktorý zmenšuje vlasové folikuly, ale zároveň podporuje rast niektorých kostí.

Na štúdiu Ching-Ying Wua zo Zdravotníckej univerzity v Kao-siungu upozornil bulvárny denník The Sun. Ten približuje, že muži, ktorí sú ešte počas vývoja v maternici vystavení vyššiemu množstvu testosterónu, plešatejú skôr ako ostatní v ich veku.

Výskum zverejnený v časopise The Aging Male zároveň poukazuje na skutočnosť, že u rýchlejšie plešatejúcich mužov je tiež možné pozorovať dlhšiu dĺžku prstenníka oproti ukazováku na pravej ruke. Takýmto mužom hrozí až šesťnásobné riziko alopécie.

Ching-Ying s kolegami analyzoval parametre rúk 240 mužov vo veku vyššom ako 37 rokov, ktorým predtým diagnostikovali androgenetickú alopéciu, alebo mužskú plešatosť.

„Náš výskum dokazuje, že čím nižší je pomer medzi druhým a štvrtým prstom na pravej ruke, tým vyššie je riziko vzniku alopécie,“ uvádzajú lekári v štúdii.

V prípade, že plod v maternici prichádza do kontaktu so zvýšeným množstvom testosterónu, u chlapcov to poznačí aj následné zdravie srdca, počet spermií a riziko autizmu.