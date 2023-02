SKU poukazuje na diskrimináciu učiteľov v materských školách

Komora označila návrh za diskriminačný pre učiteľov materských škôl, ktorým sa ako jedinej skupine pedagógov ukladá povinnosť absolvovania konkrétneho typu inovačného vzdelávania každých sedem rokov. TASR o tom informoval prezident SKU Vladimír Crmoman.

„Zároveň ich ako jedinú skupinu učiteľov vymanili z nároku na príplatok, čo je zarážajúce a dehonestujúce, pričom učiteľky materských škôl na rozdiel od učiteľov iných stupňov škôl nemajú iné možnosti získania príplatku,“ poznamenali zo SKU. Spolu s ďalšími organizáciami sa SKU zúčastnila 6. februára na rozporovom konaní k predmetnému návrhu, ktorý podľa ich slov odmietli aj ďalšie profesijné združenia. „Návrh má ambíciu zvýšiť kvalifikáciu učiteliek materských škôl prostredníctvom 50 - 100-hodinových školení s nejasným obsahom a pochybnou kvalitou každých sedem rokov, pričom sa opiera o argument pribúdania detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do materských škôl. Iné skupiny škôl to tak nemajú,“ objasnila SKU.

Reforma vyplýva z míľnikov plánu obnovy, kde sa Slovensko zaviazalo zvýšiť kvalifikáciu učiteľov materských škôl a zaviesť študijné programy pre predprimárne vzdelávanie na vysokých školách. SKU si myslí, že 50 hodín školenia je výsmechom všetkým, ktorí sa snažia o inklúziu.

SKU sa obracia na poslancov Národnej rady SR a žiada ich, aby pozmeňovacím návrhom aspoň poopravili návrh novely zákona v predmetnej záležitosti do podoby, ktorá nebude diskriminujúca. A vzhľadom na nedostatok pedagógov materských škôl a ich nízke ohodnotenie ich nebude vynímať z nároku na príplatok za inovačné vzdelávanie.