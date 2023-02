Stanley Clarke sa v máji predstaví v Bratislave

V bratislavskom Stars Auditoriu Clarke zahrá 9. mája najväčšie hity z legendárneho albumu Romantic Warrior kapely Return To Forever. Koncert bude súčasťou tradičného hudobného podujatia Open Air Jarné Jazzáky. TASR o tom informovala PR manažérka Silvia Turnerová.

Stanley Clarke je nepochybne jedným z najlepších svetových basgitaristov a legendou, o ktorej hovorí s úctou celú hudobný svet. Excelentne hrá na elektrickej aj akustickej base, okrem toho je aj talentovaný umelec, skladateľ, aranžér, producent a filmový skladateľ. Koncerty jeho aktuálneho turné N'4EVER sú venované najmä albumu Romantic Warrior, najúspešnejšiemu albumu Clarkovej kapely Return To Forever, doplnený o ďalšie hity.

Clarke bude v Bratislave koncertovať so svojou kapelou 4EVER, mladými a dynamickými hudobníkmi, ktorí vnášajú do hudby mladistvú energiu a sviežosť. Ide v podstate o inkarnáciu skupiny Return To Forever, v ktorej hral Stanley Clark s hviezdami ako Chick Corea, Al Di Meola, Lenny White, Steve Gadd a na prvom albume spievala Flora Purim. Return To Forever patrí medzi trojicu kapiel, ktoré sú považované za pôvodcov a „inventorov“ jazzrocku.

V aktuálnej Clarkovej kapele hrá Jeremiah Collier na bicích, Colin Cook na gitare, Emilio Modeste na saxofóne, Beka Gochiashvili na klavíri a klávesoch a speváčka Natasha Agrama. Toto spojenie mladých hudobníkov a jednej z najväčších žijúcich jazzových legiend predvedie aktuálny, čerstvý prístup k fusion - jazzové harmónie a improvizácie obohatené nielen rockom a funkom, ale aj hip-hopom, R&B a elektronikou.