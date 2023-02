Rusko posilňuje obranné pozície v Záporožskej oblasti, hlási Británia

Rezort obrany v Londýne približuje, že podľa záberov zo 7. februára ruské sily posilnili obranu neďaleko mesta Tarasivka. O deň neskôr bolo zase zaznamenané budovanie ruských obranných pozícií medzi Vasilyvkou a Orichivom.

Napriek tomu, že Rusko momentálne zameriava svoje vojenské operácie na strednú časť Donbasu, nestráca zo zreteľa ani ochranu okrajových častí predĺženej frontovej línie, konštatuje Londýn. Dokazuje to neustála výstavba obranných pozícií v Záporožskej a Luhanskej oblasti, ako aj ďalšie nasadzovanie vojakov. Frontová línia na Ukrajine má celkovo zhruba 1288 kilometrov.

Ak by ukrajinské sily prelomili front v Záporožskej oblasti, došlo by k ohrozeniu mosta spájajúceho ruskú Rostovskú oblasť a Krymský polostrov. Úspech Ukrajincov v Luhanskej oblasti na východe krajiny by zase ohrozil deklarovaný vojenský cieľ Moskvy „oslobodiť“ Donbas.

Ktorej z týchto hrozieb je nutné venovať prioritnú pozornosť, je podľa Británie pravdepodobne jednou z hlavých aktuálnych dilem Moskvy.