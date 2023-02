70-ročný český hudobník zomrel krátko pred narodeninami

Vo veku 70 rokov v piatok náhle zomrel český gitarista a spevák Milan Schelinger. Na sociálnych sieťach to oznámila jeho rodina. Bol bratom známeho speváka Jiřího Schelingera a po jeho smrti v roku 1981 niesol ďalej jeho odkaz, hral jeho piesne a pripomínal jeho talent.

TASR informáciu prevzala z nedeľňajšieho servisu spravodajského webového portálu Novinky.cz.

Milan Schelinger v roku 1994 vydal v spolupráci s Petrom Bošnakovom knihu s názvom „Jiří Schelinger: Život a…“. V marci roku 2011 odhalil na Čestmírovej ulici v pražskej štvrti Nusle svojmu bratovi pamätnú tabuľu.

Narodil sa 18. februára 1952 v obci Bousov. Jeho rodina sa onedlho presťahovala do Nuslí, kde prežil podstatnú časť svojho života. Jeho otec bol učiteľom hudby, on sám prepadol hudbe veľmi skoro. V detstve začal hrať na husle a neskôr na gitaru.

V prvej polovici 80. rokov účinkoval v skupine Projektil. V rokoch 1986-1987 spolupracoval s undergroundovou kapelou The Plastic People of the Universe, s ktorou sa zúčastnil na nahrávaní jej albumu „Hovězí porážka“. Nahrávanie sa uskutočnilo na chalupe neskoršieho prezidenta Václava Havla na Hrádečku.

Vystupoval aj ako sólista, podieľal sa na projekte „Zemětřesení“, čo bola pocta pesničkám Jiřího Schelingera, a založil kapelu Milan Schelinger Band.

Bol tiež výtvarníkom. Usporiadal niekoľko výstav, napríklad s Vladimírom Renčínom. V rokoch 1997-2001 bol predsedom Koruny českej, monarchistickej strany Čiech, Moravy a Sliezska.