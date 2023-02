Nad Spojenými štátmi zostrelili ďalší neidentifikovaný objekt

Hovorca Pantagónu Pat Ryder uviedol, že príkaz na zostrelenie objektu dal americký prezident Joe Biden. Objekt nebol vyhodnotený ako hrozba pre infraštruktúru na zemi, no vzhľadom na svoju dráhu a letovú výšku by mohol ohrozovať bezpečnosť civilného letectva.

Objekt sa podľa Rydera nachádzal vo výške približne šesť kilometrov. O jeho pôvode a povahe zatiaľ nie je nič známe, no pracuje sa na nájdení jeho zvyškov.

Ryder tiež potvrdil, že ide o ten istý objekt, ktorý radar zachytil v sobotu nad štátom Montana a ktorý bol príčinou krátkeho uzavretia vzdušného priestoru v oblasti.

Neidentifikované objekty boli nad severoamerickým vzdušným priestorom zostrelené aj predchádzajúce dva dni — v sobotu nad severnou Kanadou a v piatok nad Aljaškou. O aké objekty išlo, stále nie je známe.

Už 4. februára bol pri pobreží Južnej Karolíny zostrelený predpokladaný čínsky špionážny balón. Čína tvrdí, že išlo o zatúlaný balón používaný na meteorologické účely. Washington to odmieta s tým, že bol vybavený sofistikovaným špionážnym zariadením na nasadenie vo veľkých výškach.

Najnovšie objekty podľa Pentagónu nemajú súvislosť s čínskym balónom — boli menšie a mali iný tvar.

USA a Čína boli v kontakte po zostrelení balóna

Predstavitelia Spojených štátov po niekoľkých dňoch odmietania zo strany Číny nakoniec s Pekingom viedli komunikáciu o údajnom čínskom špionážnom balóne zostrelenom 4. februára pri pobreží Severnej Karolíny. Uviedla to v noci na pondelok agentúra AFP.

„Vo veci balóna sme nadviazali kontakty s Čínskou ľudovou republikou,“ povedala novinárom námestníčka ministra obrany Melissa Daltonová.

Neposkytla však žiadne podrobnosti o tom, kto kontakty nadviazal a o čom konkrétne obe strany hovorili, konštatovala AFP.

Americký minister obrany Lloyd Austin sa pokúšal kontaktovať čínsku stranu krátko po tom, ako stíhačka vzdušných síl 4. februára zostrelila čínsky balón pri východnom pobreží USA, no neúspešne. Po tomto incidente minister zahraničných vecí USA Antony Blinken zrušil dlho plánovanú dvojdňovú návštevu Číny, ktorá sa mala začať 5. februára.

Čínske ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že ponuka šéfa Pentagónu bola odmietnutá pre „nezodpovedné“ rozhodnutie Washingtonu zostreliť balón, ktoré „nevytvorilo vhodnú atmosféru pre dialóg a výmenu názorov medzi oboma armádami“. USA pristúpili k použitiu sily, čo vážne porušilo zaužívané postupy a „vytvorilo zlý precedens“, dodalo ministerstvo.

Pentagón informoval o kontaktoch s Čínou po tom, ako boli nad severoamerickým vzdušným priestorom zostrelené tri neidentifikované objekty za predchádzajúce tri dni — v nedeľu nad Hurónskym jazerom, v sobotu nad severnou Kanadou a v piatok nad Aljaškou.

Veliteľ Severoamerického veliteľstva protivzdušnej obrany (NORAD) generál Glen VanHerck v tejto súvislosti nevylúčil ani špekulácie, že by mohlo ísť o lietajúce objekty mimozemšťanov. „Nechám to na tajné služby a kontrarozviedku, aby to zistili. V tejto chvíli som nič nevylúčil,“ povedal podľa agentúry DPA na nedeľňajšom brífingu.

Zdôraznil však, že jeho úlohou je brániť USA. Na otázku, či je možné očakávať zostrelenia ďalších objektov, odpovedal: „Čokoľvek, čo sa priblíži k Severnej Amerike, ak nevieme, o čo ide, identifikujem — a posúdim, či to predstavuje hrozbu. Ak je to hrozba, zostrelím to.“ Dodal, že NORAD momentálne nesleduje žiadne ďalšie objekty.