Tragédia počas zápasu: Brankár zomrel po tom, čo zneškodnil penaltu

V Belgicku počas zápasu amatérskych klubov Winkel Sport a Westrosebeck prišlo 25-ročnému brankárovi Arne Espilovi nevoľno a upadol do bezvedomia. Brankár Winkel-Sportu tesne predtým zneškodnil penaltu, no hneď na to spadol na trávnik. Hru okamžite prerušili, priamo na ihrisku futbalistovi poskytli prvú pomoc aj s použitím defibrilátora. Po prevoze do nemocnice však mladý brankár zomrel. Príčina jeho smrti zatiaľ nie je známa.

Informáciu o tragédii zverejnili noviny Nieuwsblad. „Je to pre nás tragédia a šok. Arne bol v klube celý život a bol veľmi obľúbený. Bol to skvelý chlap, vždy priateľský a pripravený pomôcť. Je to naozaj tvrdá rana. V prvom rade pre jeho rodinu, ako aj pre nás všetkých,“ citoval zdroj slová športového riaditeľa klubu Patricka Rothsarta.