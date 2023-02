Muža s priateľkou zaživa zožral medveď. Otrasný incident zachytila kamera

Timothy Treadwell bol dokumentarista a odborník na medveďov grizly, ktorý každé leto po dobu 13 rokov odlietal na Aljašku, kde niekoľko mesiacov kempoval v prírode s divokými zvieratami. Jedného dňa mu však bol pobyt v aljašskej divočine osudný.

Timothy sa často s medveďmi rozprával, hral sa s nimi a dokonca sa ich dotýkal, pričom veril, že sám patrí medzi tieto nepochopené tvory. Jedno zo zvierat, ktoré tak miloval, ho však v októbri 2003 pripravilo o život. Medveď grizly najprv napadol Treadwella a potom zaútočil na jeho priateľku Amie Huguenard, ktorá tiež zahynula pri hrozivom incidente.

Dvojica zahynula len pár hodín pretým, ako mala hydroplánom odletieť naspäť domov na zimnú sezónu. Pilot Willy Fulton, ktorý mal s párom letieť domov, okamžite vedel, že sa muselo niečo stať, keď pristál v národnom parku Katmai. Obvykle ho dvojica čakala na brehu, no tentoraz nikoho nenašiel.

Strážca parku následne našiel roztrhaný stan a neďaleko boli v tráve prsty a ruka spolu s ďalšími pozostatkami. O niekoľko metrov ďalej našli aj pozostatky Timothyho hlavy, ktorá bola spojená s malým kúskom jeho chrbtice.

Timothy a Amie bežne natáčali interakcie s medveďmi na kameru a ako sa neskôr ukázalo, zachytili aj incident, ktorý im bol osudný. V panike však zabudli odstrániť krytku na šošovke kamery a výsledkom toho bolo niekoľko minút zvukového záznamu útoku medveďa.

Toto sú posledné minúty dvojice, ktoré zaznamenala zapnutá kamera

Na zázname je počuť, ako medveď spôsobuje Timothymu fatálne zranenia, zatiaľ čo Amie mu márne radí, ako sa pred medveďom brániť. Najprv mu povedala, aby hral mŕtveho a neskôr mu radila s medveďom bojovať. Záznam je prerušovaný zvukmi silného vetra, pretože k útoku došlo pred začiatkom búrky.

Timothy na Amie kričal, aby utiekla a zachránila sa, no tá ho odmietla opustiť. V jednom momente jej Tim povedal, aby zobrala panvicu a medveďa udrela. Podľa koronera, ktorý bol privolaný na miesto, Amie skutočne medveďa udrela panvicou a je to počuť aj na zvukovej nahrávke, no ani to šelmu nedokázalo omráčiť.

Koroner tiež povedal, že medveď sa Timothymu zahryzol do stehna, pričom na nahrávke je počuť jeho výkriky. Medveď mu rozbil hlavu a vyžieral jej vnútro. Podľa polície neexistuje videozáznam incidentu a zvukový záznam spolu s kamerou sa dostal k Timothyho expartnerke.

Medveď zodpovedný za útok bol chytený a zastrelený. Keď ho vypitvali, našli v ňom množstvo ľudských ostatkov a kusy oblečenia. Medveďa, ktorý dvojicu zabil, Timothy sledoval roky, no nedokázal s ním nadviazať vzťah. V to leto bolo v oblasti veľké sucho a v rieke preto plávalo málo lososov. V dôsledku toho boli šelmy vyhladované a mnohé požrali aj vlastné mláďatá.