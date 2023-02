Tento bežný liek dokáže pomôcť pacientkam s rakovinou

Ženy trpiace rakovinou vaječníkov môžu zvýšiť šancu na prežitie tak, že budú pravidelne užívať nízke dávky aspirínu. Ukázali to zistenia publikované v odbornom časopise Journal of the National Cancer Institute.

Vedci v štúdii chceli zistiť, ako môže aspirín pomôcť ženám prežiť rakovinu vaječníkov. Ukázalo sa, že pacientky, ktoré užívali bežne dostupný aspirín, dokázali zvýšiť mieru prežitia o dva a pol mesiaca.

Vedúca autorka štúdie Azam Majidi a jej kolegovia skúmali potenciál aspirínu v boji proti rakovine vaječníkov, pričom sledovali reálne pacientky s rakovinou. Zhromaždili informácie prostredníctvom vyplnených dotazníkov a klasifikovali, ako často účastníčky užívali nesteroidné protizápalové lieky (NSAID), medzi ktoré patrí aspirín a ibuprofén, pred diagnostikovaním aj po diagnostikovaní rakoviny.

Majidi povedala, že sa rozhodli študovať potenciál aspirínu v boji proti rakovine vaječníkov v nadväznosti na predchádzajúci výskum. Predtým totiž zistili, že keď aspirín pridali k nádorovej bunke, jeho rast sa spomalil, uviedla Majidi pre ABC.net .

Vedci merali mieru prežitia buď od začiatku liečby alebo po 12 mesiacoch liečby až do momentu, kedy pacientky podľahli rakovine. Zistili, že ženy, ktoré užívali NSAID, mali vyššiu mieru prežitia.

Podľa Majidi si ženy, ktoré užívali užívali nesteroidné protizápalové lieky, dokázali pridať týždeň až mesiac času navyše. Poznamenala, že aspirín je lacný a účinnný liek, ktorý je dostupný aj bez lekárskeho predpisu.

Odborníčka dodala, že tieto zistenia môžu byť zásadné pre ženy s rakovinou vaječníkov. Je to najmä preto, že neexistuje žiadny skríningový test na rakovinu vaječníkov a približne 70 % prípadov je diagnostikovaných je v pokročilých štádiách, kedy je šanca prežitie naozaj nízka.

Majidi však zdôraznila, že aspirín nemusí byť bezpečný pre každého. Preto navrhla, aby sa pacientky pred užívaním aspirínu porozprávali so svojim lekárom.