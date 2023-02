Odborári DPMK ohlásili ostrý štrajk

Odborári Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) ohlásili na utorok (14. 2.) ostrý štrajk. Mestská hromadná doprava bude úplne obmedzená. Premávať budú len spoje do dvoch nemocníc, spoločnosti U. S. Steel a do školy v košickej mestskej časti Vyšné Opátske. TASR o tom v nedeľu informovala predsedníčka základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu (IOZ) pri DPMK Andrea Vindišová.

Štrajková pohotovosť bola odborovými organizáciami pri DPMK vyhlásená 10. januára. Následne sa 17. januára uskutočnilo verejné zhromaždenie zúčastnených strán. Zamestnanci vtedy odsúhlasili vyhlásenie ostrého štrajku. Na spoločnom mimoriadnom zasadnutí výborov odborových organizácií bol 31. januára zvolený štrajkový výbor a prijaté uznesenie o vykonaní ostrého časovo neobmedzeného štrajku.

„Vopred sa ospravedlňujeme obyvateľom mesta Košice a celej cestujúcej verejnosti za spôsobené ťažkosti, ale toto je jediný spôsob, ako upozorniť, že doprava v meste sa bez peňazí robiť nedá,“ uviedli vo vyhlásení Vindišová a Ivan Horváth, predseda základnej organizácie vodičov mestskej hromadnej dopravy pri DPMK.

V deň konania štrajku bude vypravená linka „H“, ktorá zabezpečí dopravu cestujúcich do nemocnice na Triede SNP a na Rastislavovej ulici. Taktiež budú vypravené autobusové spoje „RA“, a to tak, aby bol zabezpečený návoz na pracovné zmeny do spoločnosti U. S. Steel a zároveň bude zabezpečovaná takzvaná vnútrozávodná doprava v tejto spoločnosti. Spoje, ktoré vykonávajú rozvoz detí do školy v mestskej časti Vyšné Opátske, budú taktiež zabezpečené v plnom rozsahu.

Časovo neobmedzený štrajk je dobrovoľný. Vstupujú doň všetci zamestnanci akciovej spoločnosti bez ohľadu na pracovné zaradenie. Zamestnanci sa počas štrajku zúčastnia aj na verejnom zhromaždení na Bardejovskej a Hornádskej ulici.

Odborári predtým uviedli, že ostrý štrajk bude vyhlásený ako apel na neriešenie kritickej situácie v DPMK či nedostatok financií na zabezpečenie úloh. Podľa ich slov ide aj o zachovanie pracovných miest, pracovné podmienky zamestnancov a ich spravodlivé finančné odmeňovanie.

V súvislosti s ohlásením ostrého štrajku v DPMK očakáva vedenie mesta riešenie situácie zo strany vedenia dopravného podniku, a to bez prepúšťania zamestnancov. Podnik, naopak, poukazuje na to, že už zabezpečil úsporu prevádzkových nákladov a pri chýbajúcich financiách očakáva pomoc mesta, a to aspoň na zachovanie súčasnej úrovne verejnej dopravy.