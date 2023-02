Polícia v súvislosti so smrteľnou nehodou v Košiciach začala trestné stíhanie

Podľa doterajších zistení v piatok dopoludnia viedol 43-ročný Košičan osobné auto značky BMW X5 po Gorkého ulici v smere k Štefánikovej ulici v Košiciach.

„Z doposiaľ nezistených príčin prešiel s autom do protismeru, kde narazil do vozidla značky Škoda Fabia, ktoré viedol 64-ročný Košičan. Po náraze Škoda Fabia narazila zadnou časťou do zábradlia a dopravného značenia. Vozidlo BMW začalo nekontrolovateľne rotovať. V tom čase po priechode pre chodcov kráčali tri chodkyne. Vozidlo BMW chodkyne zachytilo, následne ich odhodilo na vozovku a na trávnatý povrch. Predtým, ako zastavilo pri okraji vozovky, narazilo do vozidla značky Peugeot, s ktorým jeho vodička zastavila pred priechodom pre chodcov. Z BMW sa odtrhlo a odletelo ľavé predné koleso a narazilo do neďaleko zaparkovaného vozidla značky Toyota, ktoré tam stálo z dôvodu realizácie škodovej udalosti, ktorá však s touto dopravnou nehodou nemala nič spoločné,“ priblížila Ivanová.

Ako skonštatovala, jedna z trojice chodkýň, 67-ročná žena utrpela pri zrážke s autom zranenia, ktorý na mieste podľahla. Rovnako zahynul vodič Škody Fabie. Druhá z chodkýň, vo veku 59 rokov, ktorú v ohrození života previezli do nemocnice, svojim zraneniam popoludní taktiež podľahla. Tretia chodkyňa vo veku 61 rokov bola so zraneniami taktiež prevezená do jednej z košických nemocníc, podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpela ľahkú ujmu na zdraví s predpokladanou dobou liečenia a práceneschopnosti do 14 dní. Vodič BMW ani vodička Peugeotu sa pri dopravnej nehode nezranili.

U vodiča BMW, vodičky Peugeotu a preživšej chodkyne alkohol v dychu nezistili. „Prípadná prítomnosť alkoholu alebo návykových látok u nebohého vodiča i chodkýň bude zisťovaná pri nariadenej pitve. Vodičovi BMW bol na zistenie prítomnosti omamných a psychotropných látok odobratý biologický materiál. Vodičský preukaz mu bol zadržaný,“ povedala Ivanová.

Celková škoda, ktorá na vozidlách vznikla, bola predbežne vyčíslená na 57.500 eur. Vodiča vozidla značky BMW policajti zadržali a v súčasnej dobe vyšetrovateľ s ním vykonáva potrebné procesné úkony. Doposiaľ nebolo podľa Ivanovej vznesené obvinenie žiadnej konkrétnej osobe.