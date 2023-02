Poľsko by ruských disidentov na olympiáde zaradilo do utečeneckého tímu

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) v januári uviedol, že skúma spôsob, akým by ruským a bieloruským športovcom umožnil účasť na olympiáde pod neutrálnou vlajkou. Ukrajina to rozhodne odmietla a pohrozila bojkotom hier.

Podľa poľského ministra športu Kamila Bortniczuka by sa uvedeným „kompromisným riešením“ zamedzilo situácii, keď by niektoré krajiny - v dôsledku potenciálneho zahrnutia ruských a bieloruských súťažiacich pod neutrálnou vlajkou - olympiádu bojkotovali.

Bortniczuk po virtuálnom summite ministrov športu, ktorého hostiteľom bol Londýn, uviedol, že jeho návrh vytvorenia utečeneckého tímu by bol „jedinou možnosťou“ pre Rusov a Bielorusov súťažiť v Paríži.

Táto skupina by nebola „neutrálnym tímom“, ale zostavou zloženou z disidentov, ktorí nesúhlasia s režimami ruského prezidenta Vladimira Putina a bieloruského lídra Alexandra Lukašenka, spresnil Bortniczuk.

Ako dodal, táto myšlienka by umožnila MOV „zachovať si tvár“ a odvrátiť kritiku, podľa ktorej by bol zákaz ruských a bieloruských športovcov považovaný za diskrimináciu založenú na národnosti alebo krajine pôvodu. Bojkot hier v Paríži by podľa Bortniczuka bol tým posledným riešením.

Prezident MOV Thomas Bach vo štvrtok opätovne vyzval Ukrajinu, aby prestala hroziť bojkotom OH 2024 v Paríži v prípade, že na podujatí budú štartovať Rusi a Bielorusi.

Rusko a jeho spojenec Bielorusko, ktoré umožnilo, aby Moskva využila jeho územie na útok na susednú Ukrajinu, sú od začiatku vojny vylúčené z medzinárodných športových súťaží, pripomína AFP.