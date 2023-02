Zelenskyj: Účasť ruských športovcov na olympiáde by bola "manifestáciou násilia"

Zelenskyj v prípade účasti ruských a bieloruských športovcov vyzval na bojkot olympiády.

„Už len samotná prítomnosť predstaviteľov teroristického štátu je prejavom násilia a bezprávia,“ vyhlásil ukrajinský prezident na videokonferencii ministrov športu viacerých krajín organizovanej Britániou. „Nedá sa to zakryť nejakou predstieranou neutralitou alebo bielou vlajkou,“ dodal Zelenskyj.

Medzinárodný olympijský výbor (MOV) minulý mesiac uviedol, že skúma spôsob, akým by ruským a bieloruským športovcom umožnil účasť na olympiáde pod neutrálnou vlajkou. Ukrajina to rozhodne odmietla a pohrozila stiahnutím sa z hier.

„Ak by zabíjanie a raketové útoky boli olympijskými športmi, potom viete, ktorý národný tím by obsadil prvé miesto,“ dodal Zelenskyj a poukázal na to, že proti vojne na Ukrajine sa nevyslovilo veľa ruských športovcov.

„Rusko je teraz krajinou, ktorá špiní krvou všetko – dokonca aj bielu vlajku,“ podotkol Zelenskyj s tým, že počas ruskej invázie zahynulo najmenej 228 ukrajinských športovcov a trénerov.

MOV Thomas Bach vo štvrtok opätovne vyzval Ukrajinu, aby prestala hroziť bojkotom OH 2024 v Paríži v prípade, že na podujatí budú štartovať Rusi a Bielorusi.