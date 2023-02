Meloniová opätovne kritizovala pozvanie Zelenského do Paríža

Meloniová poukázala na to, že okrem Macrona tam bol iba nemecký kancelár Olaf Scholz a chýbali ďalší európski lídri. TASR správu prevzala z agentúry AFP.

„Keby som bola pozvaná do Elyzejského paláca na stretnutie so Zelenským, odporučila by som (im), aby toto stretnutie neuskutočnili,“ povedala Meloniová reportérom na tlačovej konferencii po summite EÚ v Bruseli.

„Pretože pokiaľ ide o Ukrajinu, to, čo nás zaujíma najviac, je vyslať posolstvo jednoty“ v rámci Európskej únie, dodala.

Talianska premiérka vo štvrtok kritizovala pozvanie pre Zelenského na schôdzku v Paríži zo strany francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona ešte pred summitom EÚ a označila ho za „nevhodné“.

Zelenskyj v stredu navštívil Britániu i Francúzsko a v Paríži absolvoval neskorú večeru s Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom, pripomína AFP.

„V Paríži boli dvaja európski lídri, chýbalo ich 25,“ podotkla v piatok Meloniová, ktorá sa so Zelenským stretla v Bruseli vo štvrtok a diskutovali o jej nadchádzajúcej návšteve Kyjeva.

Meloniovej pravicovo orientovaná vláda mala koncom minulého roka nezhody s Parížom v súvislosti s neprijatím záchrannej lode s migrantmi zo strany Ríma. Loď namiesto toho doplávala do francúzskeho prístavu.

Macron vo štvrtok obhajoval schôdzku v Paríži, pričom poukázal na „osobitnú úlohu“ Nemecka a Francúzska v situácii na Ukrajine ako partnerov v dohodách z Minska.