Čo bolo prvé: vajce alebo sliepka? Vedci majú odpoveď

Podľa väčšiny biológov je na prvom mieste vajíčko. Ide o to, že najzákladnejšou úrovňou sú pre nich vajíčkami len ženské pohlavné bunky. Vajíčka s tvrdým obalom, ktoré je možné znášať na súši, boli totiž pre stavovce zásadnou zmenou. Umožnilo im to vzďaľovať sa od vody, vysvetlil paleontológ z Kráľovského belgického inštitútu prírodných vied Koen Stein.

Pred vajciami s tvrdou škrupinou sa stavovce museli pri rozmnožovaní spoliehať na vodné plochy. Väčšina obojživelníkov majú stále toto obmedzenie, keďže musia udržiavať svoje želatínové vajíčka vlhké, píše portál Live Science.

Podľa výskumu publikovaného v časopise Current Biology sa skutočné vtáky objavili asi pred 150 - 165 miliónmi rokov. Vedci z Texaskej univerzity si však myslia, že prvé vajcia sa vyvinuli dávno predtým, teda asi pred 325 miliónmi rokov. To znamená, že vajce prišlo oveľa skôr ako kura, vysvetlil Stein. Tieto prvé vajcia boli pravdepodobne také ako vajcia znesené dnešnými plazmi.

V období karbónu, permu a triasu veľa suchozemských stavovcov znášalo amniotické vajíčka, najznámejšie z nich sú dinosaury. Stein študoval niektoré z najstarších známych škrupín dinosaurov, ktoré mali extrémne tenké vonkajšie škrupiny. Išlo približne o hrúbku ľudského vlasu. Podľa štruktúry však dinosaurie vajcia boli skôr tuhé ako pružné. To z nich robí najstarší známy príklad vajíčka v podobe, ako ho poznáme dnes. Vajce teda určite predchádzalo kura. Alebo?

Prvé slepačie vajce

Príbeh sa mení, ak hovoríme o prvom slepačom vajci.

Kurčatá sa pravdepodobne pred 50 miliónmi rokov vyvinuli z poddruhu červeného pralesného vtáctva. Podľa článku z roku 2022 uverejneného v časopise Proceedings of the National Academy of Sciences toto vtáctvo domestikovali ľudia žijúci v juhovýchodnej Ázii niekedy medzi 1650 p.n.l. a 1250 p.n.l.

Počas procesu domestikácie by posledný predok moderných kurčiat zniesol vajíčko obsahujúce embryo s dostatočnými genetickými rozdielmi na to, aby sa odlišovalo od svojho rodičovského druhu. Toto embryonálne kura by sa pred vyliahnutím vyvinulo v nie celkom slepačom vajci. Po dosiahnutí dospelosti by znieslo prvé správne slepačie vajce. Týmto spôsobom by sa dalo povedať, že kura je staršie ako slepačie vajce.

Avšak evolúcia nie je taká jednoduchá. Existujú dôkazy, že kurčatá sa krížili s inými poddruhmi vtáctva pralesného aj potom, čo sa stali ich vlastným geneticky odlišným poddruhom. Podľa University of Wisconsin-Madison sa zdá, že k domestikácii kurčiat nezávisle niekoľkokrát došlo v častiach Indie a Oceánie. Z toho je ťažké určiť, ktoré kura bolo pôvodné.