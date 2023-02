Slovensko poskytlo WHO príspevok vo výške 100.000 eur pre Turecko a Sýriu

Uviedol to dočasne poverený šéf rezortu diplomacie Rastislav Káčer. Ide o historicky prvý slovenský príspevok do Pohotovostného fondu WHO pre mimoriadne situácie. Informoval o tom komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.

„Popri tragédii a utrpení, ktoré sa dennodenne odohrávajú kúsok od našich východných hraníc, nesmieme zabúdať ani na nešťastia inde vo svete. Som rád, že aj takouto formou sme pomohli ľuďom v Turecku a v Sýrii, ktorí dennodenne bojujú o prežitie. Pri poskytnutí pomoci sa hrá o každú minútu, sme pripravení pomáhať aj naďalej,“ skonštatoval Káčer.

Pripomenul, že na mieste už niekoľko dní pôsobí 15 slovenských expertov z Hasičského a záchranného zboru a z Horskej záchrannej služby. Do tureckej Adany so sebou priniesli aj vyše 3,5 tony materiálu - vyslobodzovaciu techniku, laná, náradie, generátory, vodu, jedlo či stany. Zároveň potvrdil, že slovenský rezort diplomacie a veľvyslanectvo v Ankare sú s oboma zbormi v úzkom kontakte, pričom koordinujú humanitárnu pomoc.

Turecko a Sýriu zasiahla 6. februára séria ničivých zemetrasení, ktorá si podľa posledných odhadov vyžiadala už viac ako 20.000 obetí. V oboch krajinách sa zrútili tisíce budov. Záchranné práce sťažuje chladné počasie, ktoré komplikuje prístup do niektorých regiónov.