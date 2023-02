Fico: Sľub Hegera Zelenskému je protiústavný

Vláde SR bola vyslovená nedôvera a nemá kompetencie na rozhodovanie o zásadných vnútropolitických a zahraničnopolitických otázkach. Skonštatoval to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico na piatkovej tlačovej konferencii. Podotkol, že dodávky zbraní na Ukrajinu sú zásadná otázka a vláda ani so súhlasom prezidentky SR Zuzany Čaputovej v zmysel Ústavy SR na to kompetencie nemá.

„Vláda SR nemá žiadnu právomoc rozhodovať o zásadných otázkach vnútornej a zahraničnej politiky, ak bola odvolaná. Dokonca ani v prípade, aj by jej na to dala súhlas prezidentka,“ povedal Fico. Aj preto Smer-SD podľa jeho slov iniciuje mimoriadnu schôdzu Národnej rady (NR) SR. Strana chce na nej presadiť uznesenie, ktorým parlament vysloví nesúhlas s posielaním zbraní na Ukrajinu z dôvodu protiústavnosti. Zopakoval, že Smer-SD je dlhodobo proti dodávkam zbraní na Ukrajinu. Preferuje mierovú cestu a rokovania.

Fico víta, že predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už oznámil termín mimoriadnej schôdze, ktorá sa začne v utorok (14. 2.) o 9.00 h ráno. Dodal, že Smer-SD vyzbieral dostatok podpisov na zvolanie schôdze. Poďakoval sa klubu Smer-SD i nezaradeným poslancom okolo Tomáša Tarabu. Oslovil aj ďalších opozičných poslancov.

Žiadosť o odovzdanie stíhačiek Mig-29 Ukrajine odmieta aj mimoparlamentné hnutie Republika. Predstavitelia strany rovnako kritizovali Hegera. Myslia si, že nemá mandát ani kompetencie „rozdávať“ majetok Slovenska. Na piatkovej tlačovej konferencii vyhlásili, že Heger by mal radšej deklarovať snahu SR prispieť k mieru. Odovzdanie stíhačiek označili za nezodpovedné a voči obrane SR nebezpečné.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok (9. 2.) na samite v Bruseli osobne požiadal Hegera o dodanie stíhačiek MiG-29 na obranu pred ruskou agresiou. Heger povedal, že Slovensko urobí maximum, aby tejto požiadavke vyhovelo. Ministerstvo obrany (MO) SR potvrdilo, že o ďalšej vojenskej pomoci Ukrajine sa rokuje.