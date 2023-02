Šokujúca diagnóza lekárov: Za modrinou na ruke mladej ženy sa skrýval tumor

Žena si pri cvičení akrobatickej jogy vykrútila ruku. Následne sa jej vytvorila zvláštna zeleno-modrá modrina. Tá však ani po odpočinku či ľadovaní neustúpila. Dôvod opísali lekári v správe z 8. februára v časopise JAMA Dermatology - išlo o pomaly rastúci nádor.

Pacientka podľa lekárskej správy uviedla, že sa modrina objavila niekoľko dní po vyvrtnutí ruky, pričom s lekármi sa stretla dva roky po zranení a modrinu mala stále na ruke. Röntgen odhalil opuch mäkkého tkaniva ruky a magnetická rezonancia (MRI) ukázala malú hmotu ležiacu tesne pod kožou, informuje portál Live Science.

