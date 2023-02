Vetrák odmieta, že by s úľavami za voľby prišli na poslednú chvíľu

Pripomenul, že zmeny, ktoré predložili do Národnej rady (NR) SR v novele zákona o podmienkach výkonu volebného práva, boli súčasťou koaličnej zmluvy i vládneho programu. Podotkol, že OĽANO o nich hovorilo už pred poslednými parlamentnými voľbami. Odmieta tiež, že by šlo o volebnú korupciu. Poukázal na to, že úľavy za účasť vo voľbách majú aj iné európske krajiny.

Vetrák zdôraznil, že otázka odmeňovania za účasť vo voľbách bola prílohou koaličnej zmluvy a súhlas ňou vyjadrili SaS, Sme rodina aj strana Za ľudí. „Vyjadrili svoj záväzok podporiť takýto návrh zákona. Ak dnes budú hovoriť niečo iné, treba si urobiť názor, či sú dôveryhodní,“ podotkol a apeloval najmä na SaS. Dodal, že novelu predložili do parlamentu ešte začiatkom januára, teda pred schválením termínu predčasných volieb.

Tvrdenia opozície o volebnej korupcii označil za účelové. Poukázal na definíciu tohto pojmu v trestnom zákone. „Odmeňovanie za voľby je niečo iné, je to odmena pre toho, kto príde k voľbám. Možno to nikto nevyužije. Nikomu odmenu nenútime,“ dodal. Poukázal aj na to, že viaceré európske krajiny majú takéto odmeny. Napríklad v Grécku majú majú štátni zamestnanci deň voľna. Švajčiarske kantóny zas majú možnosť pre ľudí odpísať si viacero položiek z daní. Dodal, že sú aj štáty, ktoré pokutujú neúčasť vo voľbách.

Vetrák ozrejmil, že ak by sa zákon prijal, znamenalo by to dosah na štátny rozpočet zhruba deväť miliónov pri jednotlivých úľavách na poplatkoch štátu. Priblížil, že občan by dostal v okrskovej komisii potvrdenie o účasti, ktoré následne využije v klientskom centre či na úrade. Pri voľbách zo zahraničia to podľa jeho slov môže byť komplikovanejšie. V druhom čítaní sa má táto otázka ešte upraviť. Jednou z možností je poslať potvrdenie o účasti na adresu.

Marián Viskupič (SaS) poukázal na zvyšovanie byrokracie. „Na toto sa treba pri akomkoľvek nápade pozerať, nielen na to, čo to stojí, ale aj koľko ďalšej administratívy a byrokracie to prinesie. Toto je zlý nápad a od toho treba upustiť,“ skonštatoval. Otázne je podľa neho i uplatňovanie úľavy pri elektronickom výbere poplatkov. Lepší spôsob vidí napríklad v zavedení dňa voľna za účasť vo voľbách. Pri štátnych zamestnancoch by to podľa neho bolo jednoduché. Pri súkromných firmách poukázal na potrebu kompenzácie. SaS podľa jeho slov navrhovala, aby sa zrušil jeden štátny sviatok, napríklad Deň ústavy, ktorý by mohli voľnom osláviť tí, ktorí sa na voľbách zúčastnili.

Boris Susko (Smer-SD) trvá na tom, že nikoho nemožno odmeňovať ani znevýhodňovať za to, že využije svoje volebné právo. Podčiarkol, že ide o ústavné právo všetkých občanov.