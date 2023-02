Toto dokáže s vaším krvným tlakom už jedna šálka káva

Vysoký krvný je najčastejšou príčinou srdcovo-cievnych ochorení a patrí medzi najčastejšie diagnostikované ochorenia na Slovensku. Podľa štatistických údajov NCZI na Slovensku najviac trpia hypertenziou ľudia od 45 do 64 rokov, no nevyhýba sa ani mladším ročníkom.

5 spôsobov, ako vylepšiť kávu o vitamíny a antioxidanty Prečítajte si ešte:

O hypertenzii hovoríme vtedy, ak je hodnota krvného tlaku vyššia ako 140/90 mmHg. Udržať ho pod touto hladinou môže podľa nového výskumu aj káva.

Nový výskum publikovaný v časopise Nutrients naznačuje, že milovníci kávy majú tendenciu mať nižší krvný tlak. Káva teda môže ponúknuť viac ako len doplnenie energie či príjemnú chuť. Kardiovaskulárne výhody možno dosiahnuť pitím už jednej šálky kávy denne.

Tím z Univerzity v Bologni a Univerzitnej nemocnice v Bologni sa zameral na 720 mužov a 783 žien zo štúdie Brisighella Heart Study. Vedci porovnávali hladiny krvného tlaku účastníkov s množstvom vypitej kávy. Skupina sa pritom skladala z 220 ľudí, ktorí nepijú kávu, 406 ľudí, ktorí si denne vychutnali šálku kávy, a 726 účastníkov, ktorí denne vypili dve šálky kávy. Okrem toho 99 dobrovoľníkov vypilo tri šálky, pričom 52 si každý deň dávalo kávy viac.

O káve je známe, že môže zvýšiť krvný tlak, no nový výskum ukazuje, že iné bioaktívne zložky v káve vyvažujú tento účinok.

Periférny krvný tlak bol signifikantne nižší u jedincov konzumujúcich jednu až tri šálky kávy denne ako u tých, ktorí kávu nepijú, povedal Arrigo Cicero, jeden z vedcov venujúcich sa tejto štúdii.

Výsledky štúdie ukázali, že systolický krvný tlak má s počtom vypitých šálok tendenciu klesať. Tí, ktorí vypili jednu šálku denne, mali v porovnaní s tými, ktorí kávu nepijú, priemerne nižší krvný tlak. Zníženie tlaku sa týkalo aj tých, ktorí pili denne dve až tri šálky kávy.

Vedci však zdôraznili aj niektoré obmedzenia štúdie. Napríklad to, že spotrebu kávy si účastníci nahlasovali sami, čo mohlo ovplyvniť výsledok. Okrem toho údaje hodnotili bez toho, aby poznali typ kávy, spôsob prípravy alebo to, či si účastníci do kávy pridávali mlieko a cukor. Predchádzajúca štúdia publikovaná v časopise Nutrients zase naznačila, že káva môže zvýšiť krvný tlak. Dve až tri šálky čierneho nápoja zvýšili u účastníkov systolický aj diastolický krvný tlak.

Európska agentúra pre bezpečnosť potravín uvádza, že denný príjem 400 mg kofeínu by mal byť v poriadku pre väčšinu dospelých.