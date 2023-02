Rodina zavolala deratizátora, takýto extrémny problém však nečakala

Deratizátor privolaný do kalifornského domu odhalil v stene neuveriteľný nález, aký ešte nikdy predtým nevidel. Rodina zo Sonoma County zavolala deratizačnú službu Nick's Extreme Pest Control, keď si všimli, že zo steny v spálni im vyliezajú červy. Deratizátor Nick Castro čoskoro zistili, že červy si celý čas pochutnávali na obrovskej hromade žaluďov. Tie si v stene pravdepodobne ukryla dvojica premotivovaných ďatľov.

"Bolo to naozaj zvláštne. Nikdy predtým som nevidel červy so žaluďmi,“ povedal Castro pre CNN . Keď Castro spravil štvorcovú dieru do steny, žalude sa začali sypať na zem. Odhaduje, že v stene sa nachádzalo 300 kilogramov žaluďov, ktoré tam vtáky mohli hromadiť dva až päť rokov.

Ďatle často ukladajú žalude z vonkajšej strany domov a môžete ich nájsť napríklad v dažďových odkvapoch, ale len zriedka sa dostanú dovnútra. V tomto prípade Castro zistil, že vtáky hádzali svoje poklady cez dieru v komíne a cez samostatný otvor sa dostali na povalu, aby si pochutnali na svojich zásobách.

Keď popadali z podkrovia, desaťtisíce žaluďov z niekoľkých blízkych dubov zaplnili dutinu stien, vysvetlil Castro. Ten pracuje ako deratizér viac ako 20 rokov, no nikdy nič podobné nevidel. Castro a jeho trojčlenný tím strávili celý deň zbieraním žaluďov.

„Naplnili sme osem veľkých čiernych vriec na odpad. Boli také ťažké, že sme ich ledva zdvihli,“ povedal Castro. Žalude museli vyhodiť, pretože boli pokryté trusom a kúskami sklolaminátu z izolácie steny.