Fiala: Mnoho krajín je pripravených poslať Ukrajine všetko, čo majú k dispozícii

„Myslím si, že vedomie, že Ukrajine je potrebné pomôcť, je tu veľmi silné. Z doterajších rokovaní mám zatiaľ pocit, že jednota európskych štátov v tejto veci nielen zostáva zachovaná, ale sa aj posilnila,“ vyhlásil Fiala. Osobnú prítomnosť Zelenského označil za „veľkú vec“ a dôležitý symbol.

Mnoho krajín podľa neho prisľúbilo ukrajinskému prezidentovi konkrétnu vojenskú pomoc, najmä na schôdzke v menšom formáte, kde na to bol väčší priestor. „Ale všetky krajiny sa dnes hlásia k tomu, že je potrebné Ukrajine pomáhať,“ dodal predseda českej vlády.

Na rokovaní v malej skupine hovorili podľa Fialu o konkrétnych veciach. „V tej vojenskej oblasti sú to záležitosti, ktoré nemôžem podrobnejšie komentovať,“ dodal.

Za dôležité však považuje aj iné formy pomoci, napríklad dodanie zariadení na výrobu elektrickej energie či finančnú pomoc na chod štátu. Čiastka 18 miliárd eur, ktorú sa Európska únia rozhodla Ukrajine poskytnúť v roku 2023, je podľa Fialu zásadná.

Témou bola aj cesta Ukrajiny do EÚ. Lídri ocenili pokrok, ktorý urobila aj v zložitých podmienkach, uviedol český premiér. Prvým krokom by podľa neho mohlo byť, aby EÚ umožnila Ukrajine podieľať sa na niektorých jej programoch. „Inak má celý proces vstupu do EÚ nejaké pravidlá a vyžaduje si čas. Dôležité je, že dvere sú otvorené a že Ukrajina robí rázne kroky dopredu,“ zhodnotil Fiala.