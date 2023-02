Ukrajinský pilot: Na západnej stíhačke sa dokážem naučiť lietať za tri mesiace

Ukrajinský stíhací pilot Vadym Vorošylov tvrdí, že na západnej stíhačke sa dokáže naučiť lietať do troch mesiacov. Tak by mohol pomôcť svojej krajine robiť svetu "ochranný štít" pred ruskou agresiou. Informácie priniesol vo štvrtok portál britského denníka The Guardian.

Major Vorošylov je vo vlasti známa osobnosť, keď za jeden deň dokázal zostreliť päť iránskych dronov. Podľa vlastných slov je presvedčený, že „naučiť sa všetky bojové úlohy by trvalo tak tri mesiace", vzhľadom na roky strávené lietaním na stíhačke MiG-29 zo sovietskej éry. Aj technici by sa naučili opravovať stíhačky ako F-16 za podobne krátky čas, pretože „pozemné posádky by sa v tom cvičili súbežne", dodal. Jeho rozhovor bol publikovaný v rámci najnovšieho lobingu Ukrajiny za dodávky modernej západnej výzbroje proti ruskej agresii. Britský premiér Rishi Sunak v utorok na tlačovej konferencii v Londýne oznámil, že bude uvažovať o tom, aby sa Spojené kráľovstvo stalo prvou západnou krajinou, ktorá daruje Ukrajine bojové lietadlá Typhoon. Zároveň upozornil, že bude trvať „tri roky", kým sa pilot naučí lietať na stíhačke, akú používa RAF (letectvo britských ozbrojených síl). Vedľa neho stojaci ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zareagoval, že Ukrajina má skúsených pilotov, ktorí sa to dokážu naučiť rýchlejšie. Hovorca britského premiéra vo štvrtok pre tlačovú agentúru PA vyhlásil, že Londýn nepošle Ukrajine stíhačky, ak to bude predstavovať riziko pre bezpečnosť Británie. „Neurobíme nič, čo by ohrozilo Spojené kráľovstvo," citoval hovorcu denník Guardian. Americký prezident Joe Biden už minulý týždeň oznámil, že Ukrajine zatiaľ nechce dodať stíhačky F-16.