Heger: Slovensko v otázke migrácie nepodporuje výstavbu plotov na hraniciach EÚ

Uviedol to slovenský premiér Eduard Heger vo štvrtok po príchode do Bruselu.

Premiér upozornil, že Slovensko prišlo na zasadnutie Európskej rady so známym stanoviskom – presadzuje posilnenie ochrany vonkajších, schengenských hraníc EÚ a v tomto kontexte podporuje čo najrýchlejší vstup Bulharska a Rumunska do schengenského priestoru.

„Potrebujeme sa rozprávať a aj aktivovať všetky nástroje na to, aby sme migráciu regulovali či už v krajinách, kde vzniká, alebo v krajinách, cez ktoré migranti prechádzajú,“ vysvetlil Heger.

Dodal, že Slovensko súhlasí aj s návrhmi na zosúladenie vízovej politiky EÚ s vízovou politikou západobalkánskych krajín.

Na otázku, či Slovensko podporuje požiadavky niektorých členských štátov, aby EÚ zo svojho rozpočtu platila výstavbu fyzických bariér na vonkajších hraniciach EÚ, Heger upozornil, že hlavným cieľom je zabezpečiť nepriepustnosť hraníc. A to sa podľa jeho slov dá uskutočniť aj bez akýchsi plotov a bariér.

„To nie je len o fyzických bariérach, je to o modernej technológii, aby sme dokázali tú hranicu čo najlepšie monitorovať a takýmto spôsobom zabezpečiť jej nepriepustnosť. Žijeme v 21. storočí, máme dostatočné prostriedky na to, aby sme to dokázali zaistiť pomocou nich. Samotné fyzické ploty nie sú postačujúce, treba využívať moderné technológie,“ odkázal Heger.