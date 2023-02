Vysoké dávky tohto vitamínu znižujú riziko cukrovky

Pravidelné užívanie vysokej dávky vitamínu D môže znížiť pravdepodobnosť, že u ľudí s vysokou hladinou cukru v krvi dôjde ku diagnóze cukrovky 2. typu. Ukázala to analýza existujúcich štúdií publikovaná v odbornom žurnále Annals of Internal Medicine . Vedci však zároveň varujú, že vysoké dávky vitamínu D môžu viesť k obličkovým kameňom a iným zdravotným problémom. Ľudia by preto dávkovanie mali konzultovať so svojim lekárom.

Cukrovka typu 2 sa často začína objavovať v strednom veku a je spojená s nadváhou. Pri diabete sú ľudské bunky menej citlivé na inzulín, hormón, ktorý reguluje hladinu cukru v krvi. Prediabetes je stav, pri ktorom sú hladiny cukru v krvi sú vyššie, ale nie sú dostatočne vysoké na to, aby boli klasifikované ako cukrovka. U ľudí s prediabetom sa zvyčajne rozvinie cukrovka 2. typu, pokiaľ neschudnú.

Vitamín D povzbudzuje produkciu inzulínu v bunkách pankreasu. Vedci sa preto rozhodli preskúmať, či vysoké dávky tohto vitamínu môžu pomôcť predchádzať cukrovke 2. typu. Anastassios Pittas z Tufts Medical Center v Bostone a jeho kolegovia skombinovali výsledky troch štúdií, čo je štandardná technika v lekárskom výskume. Ukázalo sa, že užívanie vysokej dávky vitamínu D vedie k o 15 percent nižšej miere rozvoja prediabetu na cukrovku 2. typu.

V štúdiách však účastníci užívali vysoké dávky vitamínu D, konkrétne 70 mikrogramom denne, pričom obvyklá odporúčaná dávka je len 10 mikrogramov denne. Vyššie hladiny vitamínu D zvyšujú vstrebávanie vápnika z čriev, čo môže viesť k obličkovým kameňom a poškodeniu obličiek v dôsledku dehydratácie. Takéto vedľajšie účinky neboli pozorované v týchto troch štúdiách vo výrazne vyššej miere ako v skupinách s placebom. Štúdie však mohli byť príliš malé na to, aby ukázali tieto relatívne zriedkavé nežiaduce udalosti.

Podľa Pittasa by užívanie vitamínu D na prevenciu cukrovky malo byť formou liečby iba pod dohľadom lekárov. Pacienti by nemali svojvoľne užívať doplnky stravy vo vysokých dávkach.