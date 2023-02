Matovič vyzval Káčera, aby sa ospravedlnil za slová o možnom nároku Maďarska na územie Slovenska

Matovič si myslí, že ak by boli hrozby pravdivé, vedel by o nich zo zasadnutí Bezpečnostnej rady SR. Označil to za nezodpovedné konanie a vedomé zavádzanie.

Káčer v utorkovej (7. 2.) relácii TV Markíza Na telo plus pripustil, že pokiaľ by sa Rusku podarilo zabrať Ukrajinu, čelili by sme hrozbe nároku na naše územie od Maďarska. „Keby bol býval Vladimir Putin úspešnejší a dnes ho máme na východných hraniciach, myslím si, že takýmto nárokom by sme už dnes priamo čelili, bohužiaľ,“ odpovedal na otázku, či v najbližších rokoch hrozí, že sa Maďarsko dopracuje k územným nárokom na Slovensko. Možnosť maďarských nárokov je podľa Káčera témou.

Matovič považuje slová šéfa slovenskej diplomacie za zásadné obvinenie nášho suseda. Káčer podľa neho vyťahuje maďarskú kartu a podsúva verejnosti konšpiráciu. Takéto obvinenia sú podľa Matoviča hrubo za diplomatickými pravidlami. Myslí si, že Káčer sa so svojimi výrokmi rozhodol ísť v šľapajach niekdajšieho šéfa SNS Jána Slotu.

Gyimesi tvrdí, že Káčerove slová prekročili všetky čiary. Nerozumie, čo ho k tomuto vyhláseniu motivovalo. Poslanec tvrdí, že informácie o územných nárokoch Maďarska na naše územie nezazneli od tamojších relevantných médií ani politikov.

Káčer tiež povedal, že kauza šálu s mapou veľkého Uhorska maďarského premiéra Viktora Orbána je témou, pretože išlo o odzrkadlenie pyramídy problémov. Dodal, že má k tejto téme v trezore spravodajskú zložku. Gyimesi ho vyzval, aby dôkazy predložil alebo sa ospravedlnil. Matovič dodal, že ak sa Káčer neospravedlní a bude sa tváriť, že sa nič nestalo, bude sa pýtať prezidentky Zuzany Čaputovej, či bude takého ministra kryť.

Predseda platformy Mosta-Híd v rámci mimoparlamentnej strany Aliancia Konrád Rigó reagoval, že maďarskú kartu vytiahli Matovič s Gyimesim. Prekáža mu, keď sa niekto urazí v mene Maďarov žijúcich na Slovensku. „Rovnako mi prekáža, keď nás niekto chce použiť a zneužiť vo volebnej kampani. Maďarská karta je späť. Svojou reakciou na nešťastné vyjadrenia ministra zahraničných vecí Rastislava Káčera ju vytiahli a hodili do politického ringu veľmajstri slovenského populistického politického bulváru Igor Matovič a György Gyimesi,“ uviedol v stanovisku, ktoré TASR zaslala hovorkyňa Aliancie Klára Magdeme.