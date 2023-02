Boris Johnson vyzval Sunaka, aby Ukrajine poslal stíhačky aj tanky

V britskom parlamente to v stredu vyhlásil poslanec a bývalý premiér Boris Johnson, pričom súčasného premiéra Rishiho Sunaka priamo vyzval na poskytnutie stíhačiek a tankov Ukrajine. Informuje o tom TASR, ktorá čerpala z britskej televízie Sky News.

„Máme viac než 100 stíhačiek Typhoon. A máme viac než 100 tankov Challenger 2,“ pripomenul Johnson.

„Najlepší spôsob, ako ich teraz použiť, je poskytnúť ich na ochranu Ukrajincov – v neposlednom rade preto, že týmto z dlhodobého hľadiska chránime aj našu vlastnú bezpečnosť,“ vyhlásil Johnson.

Britský expremiér bol minulý týždeň v Spojených štátoch, odkiaľ západné krajiny vyzval, aby Ukrajine poskytli moderné stíhačky vrátane strojov F-35.

V stredu prišiel do Británie neohlásene ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a okrem iného aj v parlamente žiadal o poskytnutie stíhačiek pre Ukrajinu. Sunak ponúkol iba možnosť výcviku pilotov, no ministrovi obrany nariadil preskúmať, aké lietadlá by mohli byť perspektíve dodané Ukrajine. Úrad britského premiéra však upozornil, že lietadlá Ukrajine určite nebudú dodané v krátkodobom horizonte.