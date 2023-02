Dievčatko narodené pod troskami v Sýrii sa zotavuje zo zranení. Dostalo príznačné meno

Zachránenému sýrskemu dievčatku menom Ája – "zázračnému dieťaťu", ktoré sa po zemetrasení narodilo pod troskami domu svojej rodiny v povstalcami ovládanom meste na severe Sýrie – sa darí dobre, oznámil jeho lekár. Správu priniesla v stredu tlačová agentúra DPA. Zemetrasenie postihlo aj Turecko a počet mŕtvych po katastrofe v oboch krajinách sa blíži k 10.000.

Dievčatko, ktorému dal meno Ája (Zázrak) nemocničný personál, je jediným členom rodiny, čo v pondelok na svitaní prežil mohutné zemetrasenie v meste Džindíras v provincii Aleppo.

Zemetrasenie zabilo jeho matku, otca a štyroch súrodencov a zničilo aj štvorposchodový dom, v ktorom rodina bývala.

V pondelok kolovali na sociálnych sieťach videá, ako záchranári pochádzajúci prevažne z tej istej mestskej časti vyťahujú von novorodenca a muži kričia, že preň potrebujú prikrývku.

