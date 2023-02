Prokuratúra zatiaľ nepotvrdila, že Vietnamca uniesli cez Slovensko. Od Nemecka žiada kamerové záznamy

Vyplýva to z vyjadrení bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý poukazuje na aktuálny stav dokazovania. Uviedol to v stredu po rokovaní parlamentného brannobezpečnostného výboru, na ktorom sa zúčastnil aj generálny prokurátor Maroš Žilinka. Predseda výboru Juraj Krúpa (SaS) naopak hovorí o jasných dôkazoch z Nemecka. Vyšetrovanie považuje za neefektívne. Nemecké orgány chce požiadať o informácie k spolupráci so slovenskými partnermi.

„Nie je možné konštatovať, že unesený občan Vietnamu bol na území Slovenska, pokiaľ o tom nebude absolútna istota. Podozrenie pretrváva, ale istota nie je,“ skonštatoval Remeta. Od Nemecka aktuálne žiada slovenská strana GPS i kamerové záznamy a ďalšie dôkazy, ktoré by mohli potvrdiť podozrenia z nemeckého rozsudku. Prokurátor označil za hendikep, že sa únos nezačal vyšetrovať skôr. Potvrdil, že v prípade bol vypočutý aj exminister vnútra Robert Kaliňák. Celkovo vypočuli 62 osôb. Ďalšie dôkazy by podľa neho mohlo priniesť vyšetrovanie podozrení z korupcie, ktoré dozoruje Úrad špeciálnej prokuratúry.

Generálny prokurátor sa opätovne ohradil voči vyjadreniam, že orgány prokuratúry vo veci nekonajú. „Vyšetrovanie vykonáva vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby, dozor prokurátor Krajskej prokuratúry Bratislava. Sú vykonávané početné dožiadania o poskytnutie právnej pomoci, ktoré reagujú na aktuálne zistenia,“ pripomenul. Doteraz sa podľa neho nezistila vedomá participácia občanov Slovenska na únose, napriek tomu sa podozrenie preveruje ďalej. Prieťahy vo vyšetrovaní odmieta. Rovnako nesúhlasí s tým, že niektorí ochrankári neprišli vypovedať, lebo sa cítili zastrašení.

Podľa predsedu výboru existujú „jasné, rukolapné dôkazy z Nemecka“, ktoré ukazujú, že vietnamského občana uniesli cez Slovensko. „Dve hodiny sme žiadali generálneho prokurátora a krajského prokurátora, aby sa k tomu vyjadrili. Za dve hodiny sme tu mali len samé zahmlievanie, výhovorky a vyhýbanie sa niektorým otázkam,“ komentoval. Nemecké orgány chce oficiálne požiadať o informácie o priebehu spolupráce so slovenskými orgánmi a kto ju brzdí.

Poslanec Marián Saloň (Smer-SD) zdôraznil, že ak sa má nájsť pravda, malo by to byť na základe objektívnych dôkazov. „Generálny prokurátor s pokojom zodpovedal na každú otázku, hovoril presne o tom, aké postupy vykonali, aké vykonávajú, nielen pri domácom vyšetrovaní, ale aj v spolupráci s nemeckými orgánmi,“ zhodnotil po výbore.

K únosu vietnamského podnikateľa a funkcionára tamojšej komunistickej strany Trinh Xuan Thanha z Berlína do Vietnamu došlo v roku 2017. Vietnamec bol v Nemecku v azylovom konaní, bol tak oficiálne chránený nemeckými úradmi. V roku 2018 právoplatne odsúdili v Nemecku za účasť na únose Longa N. H. na takmer štyri roky väzenia. V januári zatiaľ neprávoplatne odsúdili aj druhého obžalovaného L. Anh Tua na päť rokov odňatia slobody.