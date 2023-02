VIDEO: Vlak zachytil ženu za nohu, ťahal ju desiatky metrov

PO ROKU ĎALŠIA "KASKADÉRKA" NA STANICI VLAK JU ZA NOHU ŤAHAL DESIATKY METROV Železniční policajti riešia včerajší incident na vlakovej stanici v Trnave. 33 ročná žena sa tam na poslednú chvíľu mala snažiť nastúpiť do už odchádzajúceho vlaku. STÁLI PRI NEJ VŠETCI SVÄTÍ Hlásenie o osobe, ktorá mala spadnúť pod rozbiehajúci sa vlak, prijali policajti krátko po 19:30 h. Mladá žena sa pokúšala nastúpiť do posledných dverí osobného vlaku smerujúceho do Trenčína. Pri naskakovaní jej však dvere, ktoré sa automaticky pri pohybe vozňa zatvorili, mali zachytiť nohu. Ženu potom kolos ťahal niekoľko desiatok metrov. Nakoniec sa jej noha uvoľnila a skončila v koľajisku. Odtiaľ vyšla vďaka pomoci ďalších cestujúcich. Po príchode policajnej hliadky bola žena už v bezpečí, na nástupišti. Trnavčanka našťastie pri nebezpečnom incidente utrpela „iba“ zranenia pravej nohy. Privolaní záchranári ju potom previezli na ošetrenie do trnavskej nemocnice. Policajná hliadka na mieste vykonala dychové skúšky nielen so samotnou aktérkou, ale aj s rušňovodičom a personálom železníc. Všetky boli s negatívnym výsledkom. Policajti si ženu, za jej nerozvážne konanie a porušenie zákona, predvolajú a budú ju riešiť v správnom konaní. Za spáchaný priestupok jej môže hroziť pokuta až do výšky 500 eur. Kvôli tejto mimoriadnej udalosti mali meškanie 2 osobné vlaky a 1 rýchlik. DO IDÚCEHO VLAKU NENASKAKUJTE NIKDY a za ŽIADNYCH OKOLNOSTÍ sa nesnažte nastúpiť alebo vystúpiť z idúceho vlaku. Je jedno, ako veľmi sa ponáhľate. VŽDY počkajte, až kým vlak riadne nezastaví. Nielen že porušíte zákon a za takýto skutok môžete dostať vysokú pokutu, ale najmä ohrozujete svoj vlastný život a zdravie. S vlakom nevyhráte. Vďaka takémuto hazardu sa môže stať, že do cieľa svojej cesty už nikdy nedorazíte. Video z hrôzostrašnej udalosti minulého roka: https://fb.watch/iz2n9-b2Mb/