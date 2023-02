Zdravotnícky pracovník zabil dvoch pacientov. Chcel mať pokoj a vyspať sa z opice

Zdravotnícky pracovník z jednej z popredných mníchovských nemocníc sa vydával za zdravotnú sestru a rád liečil pacientov napriek tomu, že nemal kvalifikáciu, napísali v Sunday Times.

26-ročný Mario G. je obvinený z dvoch vrážd pacientov vo veku 80 a 89 rokov a šiestich pokusov o vraždu, pričom po dokázaní viny mu hrozí doživotie. Jednou z údajných obetí, ktorá prežila, bol renomovaný nemecký básnik a spisovateľ Hans Magnus Enzensberger, ktorého museli resuscitovať po tom, čo mu zdravotník vpichol sedatíva diazepam a lorazepam.

Prokurátori pred súdom povedali, že sa rád hral na lekára, no počas svojich zmien v jednej z najlepších mníchovských nemocníc sa snažil robiť čo najmenej, informuje portál LADbible. Tiež uviedli, že obžalovaný tajne podával sedatíva, adrenalín alebo lieky na riedenie krvi starším pacientom, ktorí vyšli z operácie. Mario G. tajne vstrekoval smrtiace koktejly drog svojim pacientom a tešil sa z mocenskej pozície.

Mario G. pred súdom povedal, že zvyčajne pred prácou v nemocnici Rechts der Isar pije.

„Urobil som veľkú chybu. Keďže som bol opitý, mal som len jednu možnosť: dať im sedatívum. Je mi to veľmi ľúto,“ povedal na súde.

V hlave mu hučalo a mal žalúdočné ťažkosti. Ísť do práce s opicou bolo pre nemeckého ošetrovateľa Maria G. na dennom poriadku. Vraj obvykle minul denne €150 na alkohol, keď bol vonku. „Keď som musel ísť do práce, dal som si na seba polovicu fľaštičky parfumu, aby nebolo cítiť alkohol,“ povedal zdravotnícky pracovník podľa denníka The Switzerland Times.