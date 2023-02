Svetoznámy spisovateľ žiada zákaz pornografického filmu, v ktorom si zahral

Dvojica podala v tejto veci občianskoprávnu aj trestnoprávnu žalobu, pričom požadujú tiež zákaz traileru obsahujúci „hanlivý“ komentár režiséra. Správa je prevzatá z agentúry AFP, ktorá sa odvoláva na utorkové vyhlásenie jeho právnikov.

Trailer k filmu zverejnený v januári zachytáva 66-ročného Houellebecqa s odhalenou hruďou, ako v posteli bozkáva mladú ženu. Obsahuje tiež slová režiséra, podľa ktorého mu Houellebecq v emailovej komunikácii napísal o tom, ako musel zrušiť svoju svadobnú cestu do Maroka pre obavy, že by ho mohli uniesť islamskí extrémisti.

Za týmto účelom „jeho manželka strávila mesiace zháňaním prostitútok“, uviedol režisér s tým, že nakoniec to bolo zbytočné. Ruitenbeek ďalej vo filmovej upútavke hovorí, ako následne spisovateľovi ponúkol, aby išiel do Amsterdamu, kde pozná mnoho dievčat, ktoré „by sa zo zvedavosti vyspali so slávnym autorom“.

Houellebecq s manželkou Lysis so „šokom a znechutením zistili“, že trailer obsahuje „závažné a nepravdivé vyhlásenia, ktoré násilne útočia na ich dôstojnosť“, uviedli vo vyhlásení ich právničky Angelique Beresová a Maia Kantorová.

Dodali, že manželia požadujú „okamžité ukončenie týchto útokov“ odstránením traileru zo všetkých internetových platforiem, ako aj zákazom uvádzať tento film.

Ruitenbeek minulý týždeň pre spravodajský web Vice povedal, že nápad na tento film prišiel od Houellebecqovcov po tom, čo videli predošlý film kolektívu KIRAC (Keeping It Real Art Critics) s názvom Honeypot.

Natáčanie filmu Kirac 27 prebiehalo šesť dní v Amsterdame a Paríži, pričom zahŕňalo aj scény, v ktorých Houellebecq diskutoval o filozofii so svojimi sexuálnymi partnerkami.