Ako zlepšiť zdravie čriev: Stačí lyžička tejto potraviny

Podľa dvoch štúdií môžu arašidy, bylinky a koreniny v strave viesť k zvýšeniu množstva prospešných baktérií v čreve a tým zlepšiť celkové zdravie čriev. Podľa výskumu vedcov z Pennsylvánskej štátnej univerzity môže konzumácia 28g arašidov alebo čajovej lyžičky bylín a korenín zlepšiť zloženie črevných baktérií.

Črevný mikrobióm tvorí široké spektrum baktérií, ktoré sídlia črevnom trakte. Tie zohrávajú dôležitú úlohu pri regulácii trávenia, metabolizmu aj imunitného systému. Ľudia s pestrejším črevným mikrobiómom majú podľa výskumov aj lepšie zdravie.

V štúdii o účinkoch arašidov publikovanej v časopise Clinical Nutrition vedci porovnávali účinky 28 gramov arašidov denne s iným druhom občerstvenia (krekery a syr). Po šiestich týždňoch mali účastníci, ktorí jedli arašidy, zvýšené množstvo Ruminococcaceae. Ide o skupinu baktérií, ktoré podporujú zdravý metabolizmus pečene a imunitné funkcie.

Stačí čajová lyžička byliniek a korenín denne

Štúdia účinkov byliniek a korenín bola publikovaná v časopise The Journal of Nutrition . Vedci v nej analyzovali vplyv pridávania zmesí bylín a korenín do stravy účastníkov s rizikom kardiovaskulárnych ochorení. V zmesi sa nachádzali prísady ako škorica, zázvor, rasca, kurkuma, rozmarín, oregano, bazalka a tymian.

Tím skúmal rôzne dávky korenín. Po štyroch týždňoch sa u účastníkov potvrdilo zvýšenie diverzity črevných baktérií, vrátane Ruminococcaceae, najmä u tých, ktorí konzumovali ¾ lyžičky až jeden a pol lyžičky korenín denne. Podľa autorov štúdie ide o veľmi jednoduché opatrenie, ktoré môže spestriť vašu stravu a zároveň znížiť príjem sodíka zo soli.

V oboch štúdiách bol nárast ruminococcaceae a bakteriálnej diverzity hodnotený pozitívne. Vedci postupne odhaľujú stále viac spojení medzi črevnou mikroflórou a celým spektrom zdravotných faktorov, od krvného tlaku až po hmotnosť. Spoluatorka štúdie Penny M. Kris-Etherton však dodáva, že na pochopenie všetkých dôsledkov je potrebný ďalší výskum mikrobiómu, aby sa objasnila jeho úloha z hľadiska celkového zdravia.