Ako vyčistiť práčku: Takto sa zbavíte nečistôt a pachu

Automatické práčky by sa mali postarať o to, aby sme vždy mali čisté a voňavé oblečenie. To isté však nemôžeme povedať aj o samotnej práčke, pretože veľakrát z nej ide nepríjemný zápach a pri bližšom pohľade zistíme, že sa v nej usadila špina. Dôkladné čistenie práčky však nemusí byť veda. Mladá žena z Brisbane sa podelila o jednoduchú metódu čistenia práčky.

Interiérová dizajnérka Liz Amaya nekupuje žiadne špeciálne prostriedky. Vo svojom videu zverejnenom na sociálnej sieti radí použiť bežný produkt, ktorý už možno máte doma. Liz prezradila, že svoju práčku čistí pomocou dvoch tabliet do umývačky. Podľa nej stačí takto práčku vyčistiť raz za mesiac.

Liz radí vložiť do prázdneho bubna práčky dve tablety do umývačky riadu a zapnúť program s vysokou teplotou. Liz sa takto podarilo konečne zbaviť zvyškov špiny, ktoré často nachádzala na svojom oblečení. Tento trik funguje na práčky plnené spredu aj zhora.

Ak však nemáte umývačku riadu a ani tablety, Liz ponúka alternatívu. Môžete vyskúšať do prázdneho bubna nasypať pol šálky sódy bikarbóny. Tá si dokáže poradiť aj s nepríjemným pachom. Niektorí experti však varujú spotrebiteľov, aby boli opatrení pri používaní tabliet do umývačky, pretože neboli vytvorené pre práčky.